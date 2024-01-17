الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

148 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يُسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 148 محضرًا بالمخالفات بعدد 10 مراكز ومدن وحي بنطاق المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

تفاصيل الحملات

من جهته، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن بلقاس وطلخا ونبروه وميت غمر والمنصورة وميت سلسيل وشربين والمطرية ومحلة دمنه والمنزلة حيث تم المرور علي 160 مخبزًا، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمي أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وأيضًا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

 كما تم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر  مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وأيضًا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية  ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها.

وتم التحفظ على كميات من السلع والمنتجات وإعدام كميات أخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث تم التحفظ على 1000 لتر سولار و20 شيكارة دقيق حر و1 طن اعلاف و1 طن نخالة و10 كرتونة اركوبال و10 كرتونة ديتول و30 كجم عسل اسود و112 كجم مشبك و24 علبة جلاش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية توفير الاحتياجات اليوميه للمواطنين منع الغش التجاري

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