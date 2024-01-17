الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة صدمها قطار أمام مصنع عقل فى الدقهلية

جثه
جثه

لقت سيدة مصرعها بعد أن صدمها قطار بالدقهلية، حيث تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شركة النجدة بتصادم سيدة بقطار ووفاتها.


انتقلت قوة من مباحث المديرية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين تصادم شخص بالقطار مكان البلاغ سكة الحديد أمام مصنع عقل ووجود جثة لسيدة تدعى نادية سعد الحسينى، ٣٨ سنة،  من قرية ميت عنتر وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرفات النيابة العامة.

الدقهلية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية مصرع سيدة

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