مختار: جهود مستمرة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى الدقهلية

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الدكتور ياسر حلمي، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني يرافقه ممدوح عبدالحليم، رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا للتخطيط العمراني، والدكتور سعيد حسانين، ممثل المكتب الاستشاري للعمران والنظم ووفد من القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وترأس "مختار" الاجتماع الموسع بحضور وكلاء وزارة التعليم والصحة والطرق والاتصالات والكهرباء وقطاعات مياة الشرب والصرف الصحي ورؤساء مركزي المنزلة والمطرية وممثلي قطاعات التخطيط العمراني والشئون الهندسية برئاسة الوحدات المحلية بقري الحوته والعزيزة والعمارنة والنسايمة بمركز المنزلة وقرية العصافرة بمركز المطرية ومسئولي التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة ومدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة برنامج العمل بشأن تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية للقري المشار اليها بمركز المنزلة وقرية العصافرة بمركز المطرية وتوابعهم.

وأكد أن هناك جهودًا مستمرة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل من خلال إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء الواحدات المحلية بالمنزلة والمطرية وجميع الإدارات المختصة برئاسة هذه المراكز للعمل علة تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات والبيانات والمعلومات الأساسية لتنفيذ هذه المهام بنطاق محافظة الدقهلية لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المستهدفة في كل من المنزلة والمطرية.

وأشار "مختار" إلى أن تلك المخططات تسهم بشكل كبير فى إنهاء ك مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية.

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