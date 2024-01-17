غدا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية واستمرار امتحانات المرحلة الثانوية بالدقهلية

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية حيث أدى ٣٨٤ ألفا و٧٧ طالبا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول وستنتهى الامتحانات اليوم ١٧ يناير حيث أدى ١٤٠ ألفا ٤٩٩ طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادى مادة اللغة العربية ١٣١ ألفا ٦٨٧ طالبا وطالبة بالصف الثانى الإعدادى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.



وتبدأ غدا الخميس ١٨ يناير امتحانات الشهادة الإعدادية حتى ٢٥ يناير حيث يؤدى غدا ١٠٩ آلاف و٩٩٨ طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية عام ومهنى وتربية خاصة ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية عام الامتحانات بنظام البوكلت.



ويستمر ١٣٥ ألفا و٧٥٤ طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية في امتحانات الفصل الدراسى الأول حتى ٢٤ يناير حيث يؤدى٦٣ ألفا و٦٢١ طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى امتحان مادة الرياضيات البحتة ومادة الأحياء والفلسفة والمنطق.



كما يستمر ١٢٥ ألفا و١٨٥ طالبا وطالبة بالتعليم الفنى في امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدأت الامتحانات التاسع من يناير وتنتهى فى الخامس والعشرين من يناير.