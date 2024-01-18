تنظيم الدورة التدريبية الأولى على متطلبات الجودة بمستشفيات جامعة المنصورة

نظَّمت الإدارة المركزية لضمان الجودة والاعتماد بمستشفيات ومراكز جامعة المنصورة بإدارة دكتور أمير منير، الدورة التدريبية الأولى على متطلبات الاعتماد وكيفية إنجازها بواسطة خبراء التدريب بالهيئة وذلك انطلاقًا من دور الإدارة المركزية لضمان الجودة والاعتماد بالمستشفيات والمراكز الطبية جامعة المنصورة في تنمية قدرات المستشفيات الجامعية على تطبيق معايير الجودة (GAHAR) الوطنية المعتمدة دوليًا.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين جامعة المنصورة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (الجهار)، وتحت رعاية دكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، ودكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، وإشراف دكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، دكتور غادة القنيشي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية.

تفاصيل الدورة التدريبية

حاضر فيها دكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، دكتور محمود مراد مدير الإدارة العامة لتسجيل أعضاء المهن الطبية بالهيئة، دكتور محمد السايس مدير الإدارة العامة للرقابة الإدارية على المستشفيات بالهيئة، وبحضور دكتور الشيماء عبدالفتاح، مدير الإدارة العامة للتدريب للغير، وكل من دكتور ايمان عبد الغني، دكتور رحاب الغنيمي ودكتور كريمان السبع أعضاء الإدارة العامة للتدريب للغير بالهيئة.

وشهدت الدورة حضورًا مكثفًا للعاملين بالمستشفيات والمراكز الجامعية، وأثنى المشاركون على دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة وسلامة وأمان المريض كخطوة أساسية نحو تنفيذ الإصلاح الشامل للرعاية الصحية في مصر، كما ثمّنت إدارة المستشفيات الجامعية توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة بالإسراع في تأهيل المستشفيات الجامعية بالمنصورة التي تحظى بشهرة إقليمية ودولية للحصول على الاعتماد، وتقديم جميع البرامج التدريبية والتوعوية وورش العمل والندوات التثقيفية لهذا الغرض.

واستمرت فعاليات الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أيام بمستشفى الأطفال الجامعي باستضافة دكتور أشرف الشرقاوي، مدير المستشفى، ودعم دكتور ميادة صبري، مدير الجودة، وفرق الجودة بالمستشفى.

جانب من الدوره التدريبيه

جانب من الدوره التدريبيه

جانب من الدوره التدريبيه