الأربعاء 17 يناير 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي لمشروع الواجهة المائية لمدينة المطرية

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، المخطط التفصيلي لمشروع تخطيط الواجهة المائية لمدينة المطرية، وذلك بحضور باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمهندسة مها صبري مدير عام التخطيط العمراني  بديوان عام المحافظة.
 

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المشروع يتم تنفيذه من خلال تنفيذ التخطيط التفصيلي لعدد 9 قطع اراضي مكتسبة من إنشاء الحزام الآمن لبحيرة المنزلة، مشيرا أن رئيس الجمهورية أمر بإعادة تأهيل وتطوير كافة البحيرات لتنمية الثروة السمكية، وتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات قومية علي البحيرات لخدمة الصيادين والمواطنين وخلق متنفس ترفيهي علي هذه البحيرات.
 

وأوضح محافظ الدقهلية، أن الهدف من المشروع هو إنشاء مشروعات تنموية خدمية استثمارية لخدمة أبناء مراكز المطرية والمنزلة والجمالية، وهذه المشروعات عبارة عن (انشاء كورنيش علي البحيرة بطول 3 كيلو متر - انشاء مرسي لمراكب الصيد - إنشاء محطة لتموين السيارات - إنشاء سوق حضاري للاسماك والخضار والفاكهة - إنشاء مجمع مواقف - انشاء مناطق ترفيهية ومسطحات خضراء - انشاء ورش لصناعة مراكب الصيد - انشاء مصانع ثلج - انشاء مصانع لمستلزمات الصيد بكافة أنواعها ).

 

 كما أشار مختار، أن المشروع يساهم في خلق فرص عمل للشباب سواء داخل البحيرة من خلال ممارسة مهنة الصيد، أو من خلال العمل في المشروعات الخدمية التي سيتم إنشاؤها، بالإضافة الي توفير فرص استثمارية للمستثمرين الراغبين في إقامة استثمارات حقيقة بالشراكة مع الدولة للدفع بعجلة الإنتاج لخدمة الصيادين،كما أشار"مختار" الي أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية علي المستثمرين بنظام الشراكة وحق الانتفاع لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع المستثمرين علي الاستثمارات في مجال التصنيع.

 

وقال مختار، إن الدولة تعمل علي تمكين الصيادين اقتصاديا والنهوض بأسرهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسر والافراد في هذا المجتمع المحلي وتمكينهم اقتصاديا.
 

وثمن المحافظ، دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز حماية وتنمية البحيرات علي الاهتمام البالغ بتنمية وتطويربحيرة المنزلة من أجل توفير كافة الخدمات لابناء المراكز المطلة علي البحيرة وهم مراكز المطرية والمنزلة والجمالية.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مدينة المطرية مدير عام مكتب محافظ الدقهلية

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