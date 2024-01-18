الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط محامٍ من الدور الأول بمحكمة في المنصورة

اسعاف
اسعاف

أصيب محام بكسور بعد سقوطه من الطابق الأول بإحدى المحاكم في الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد باشارة من شرطة تأمين المحكمة الإبتدائية بإصابة محام داخل المحكمة.


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المديرية، وتبين سقوط محامٍ داخل المحكمة الإبتدائية من الدور الأول ويدعى محمد رضا السعيد سلامة، 35 سنة، من ميت العامل مركز أجا، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الطوارئ الجامعي في المنصورة لتلقي العلاج. 

اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية الدقهلية المحاكم مدير المباحث الجنائية

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