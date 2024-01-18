الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضبط طالب يؤدي امتحان اللغة العربية بدلًا من شقيقه في الدقهلية

ضبط طالب
ضبط طالب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنه خلال انعقاد امتحانات الشهادة الاعدادية فى يومها الأول، تم ضبط طالب يؤدي امتحان اللغة العربية بدلًا من شقيقه بمدرسة الخطيب الإبتدائية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أنه تم التحفظ على الطالب أحمد ياسر محمد المتولى، الذي أدى الامتحان بدلًا من  من شقيقه الطالب محمد ياسر محمد المتولى رقم جلوس ٥٤٠٦٤ لجنة ٢٠١ بإدارة شربين.

وتم التحفظ عليه وإبلاغ الشرطة وتم عمل محضر إثبات حالة داخل اللجنة، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكيل تعليم الدقهلية يتابع امتحانات الشهادة الاعدادية من داخل غرفة العمليات المركزية

 

وكان ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تفقد من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المنعقدة برئاسة هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول  للشهادة الإعدادية للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م حيث يؤدى ١٠٨ آلاف ٣٧٧ طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي  امتحان اللغة العربية بنظام البوكلت، كما يؤدى ١٦٠٠ طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و٦٢ طالب وطالبة من مدارس الصم وضعاف السمع، ويؤدى ٤ طلاب من مدارس النور للمكفوفين مادة اللغة العربية.
 

واطمأن شعبان على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وعلى إنتظام الطلاب بلجان الامتحانات  وأكد عنتر رئيس غرفة العمليات عدم وصول مشكلات أو معوقات من شأنها عرقلة سيرالعملية الامتحانية.
 

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان الإمتحانية مع الطلاب والملاحظين والمراقبين مؤكدًا ضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات للغش وكل ما من شأنه مخالفة القواعد المنظمة للعمل.

مديرية التربية و التعليم الدقهلية امتحانات الشهادة الإعدادية شربين الشرطة

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