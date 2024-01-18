الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الدقهلية" يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المنعقدة برئاسة هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وبحضور أعضاء الغرفة  طارق الدسوقى موجه عام اللغة العربية وطارق الغازي موجه عام التربية الإسلامية ووليد محى مدير إدارة الأمن وأكرم مصباح مدير التعليم الإعدادى بالمديرية، ومحمد عبيد مدير إدارة المتابعة والدكتور علي العفيفي موجه أول مديرية لغة عربية، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م. 

ويؤدي ١٠٨ آلاف و٣٧٧ طالبًا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي امتحان اللغة العربية بنظام البوكلت مادة اللغة العربية ويؤدى ١٦٠٠ طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و٦٢ طالبًا وطالبة من مدارس الصم وضعاف السمع ويؤدى ٤ طلاب من مدارس النور للمكفوفين مادة اللغة العربية.
 

واطمأن "شعبان" على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وعلى إنتظام الطلاب بلجان الامتحانات، وأكد رئيس غرفة العمليات عدم وصول  مشكلات أو معوقات من شأنها عرقلة سيرالعملية الامتحانية.
 

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان الإمتحانية مع الطلاب والملاحظين والمراقبين مؤكدًا ضرورة التصدى بكل حزم لأي محاولات للغش وكل ما من شأنه مخالفة القواعد المنظمة للعمل.

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وزارة التربية والتعليم الدقهلية وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

مواد متعلقة

تنظيم الدورة التدريبية الأولى على متطلبات الجودة بمستشفيات جامعة المنصورة

محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلى لمشروع الواجهة المائية لمدينة المطرية

148 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

مصرع سيدة صدمها قطار أمام مصنع عقل فى الدقهلية

غدا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية واستمرار امتحانات المرحلة الثانوية بالدقهلية

مختار: جهود مستمرة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى الدقهلية

مصرع شاب بعد سقوطه من علو بمسقط عمارة بالمنصورة بالدقهلية

رفع 1300 طن قمامة و50 طن أتربة و250 طن مخلفات صلبة بالدقهلية

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

محكوم عليها بالحبس 63 سنة.. ضبط رئيسة مجلس إدارة مجموعة مطاعم وسوبر ماركت شهيرة بالجيزة

تراجع مفاجئ للدولار عالميًا وارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

مسئول بـ"علوم الفضاء": العالم سيشهد طقسًا قاسيًا فى 2024

سقوط محامٍ من الدور الأول بمحكمة في المنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين