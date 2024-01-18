وكيل "تعليم الدقهلية" يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المنعقدة برئاسة هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وبحضور أعضاء الغرفة طارق الدسوقى موجه عام اللغة العربية وطارق الغازي موجه عام التربية الإسلامية ووليد محى مدير إدارة الأمن وأكرم مصباح مدير التعليم الإعدادى بالمديرية، ومحمد عبيد مدير إدارة المتابعة والدكتور علي العفيفي موجه أول مديرية لغة عربية، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م.

ويؤدي ١٠٨ آلاف و٣٧٧ طالبًا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي امتحان اللغة العربية بنظام البوكلت مادة اللغة العربية ويؤدى ١٦٠٠ طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و٦٢ طالبًا وطالبة من مدارس الصم وضعاف السمع ويؤدى ٤ طلاب من مدارس النور للمكفوفين مادة اللغة العربية.



واطمأن "شعبان" على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وعلى إنتظام الطلاب بلجان الامتحانات، وأكد رئيس غرفة العمليات عدم وصول مشكلات أو معوقات من شأنها عرقلة سيرالعملية الامتحانية.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان الإمتحانية مع الطلاب والملاحظين والمراقبين مؤكدًا ضرورة التصدى بكل حزم لأي محاولات للغش وكل ما من شأنه مخالفة القواعد المنظمة للعمل.

جانب من المتابعه

جانب من المتابعه