الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن أنشطة مبادرة "ازرع"..

التحالف الوطني ينظم لقاءً توعويًا مع صغار المزارعين بالدقهلية (فيديو)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثانية ضمن أنشطة مبادرة ازرع وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بقرية الستاموني مركز بلقاس محافظة الدقهلية للحديث عن أهمية مبادرة ازرع والمعاملات الأولية لمحصول القمح.

جاء ذلك بحضور ريميون رفعت، نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والمهندس حسن الشرقاوي، مدير الإدارة الزراعية ببلقاس.

وعقد التحالف لقاءً مع صغار المزارعين؛ للتوعية بأهمية القمح والتعريف بالمبادرة وحزمة التدخلات والخدمات التي تقدمها المبادرة والتوعية بأهمية هذه المرحلة من محصول القمح وكيفية التخلص من الحشائش المصاحبة للقمح.

وتم الاستماع للمزارعين ومدى الاستفادة من خدمات المبادرة ومناقشة تساؤلاتهم ومشكلاتهم، والاستفادة من المبادرة لدعم وحث المزارعين الذين يقومون بالزراعة المتأخرة. 

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التحالف الوطني أنشطة مبادرة ازرع الهيئة القبطية الانجيلية الدقهلية بلقاس

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