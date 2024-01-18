التحالف الوطني ينظم لقاءً توعويًا مع صغار المزارعين بالدقهلية (فيديو)

ضمن أنشطة مبادرة "ازرع"..

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثانية ضمن أنشطة مبادرة ازرع وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بقرية الستاموني مركز بلقاس محافظة الدقهلية للحديث عن أهمية مبادرة ازرع والمعاملات الأولية لمحصول القمح.

جاء ذلك بحضور ريميون رفعت، نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والمهندس حسن الشرقاوي، مدير الإدارة الزراعية ببلقاس.

وعقد التحالف لقاءً مع صغار المزارعين؛ للتوعية بأهمية القمح والتعريف بالمبادرة وحزمة التدخلات والخدمات التي تقدمها المبادرة والتوعية بأهمية هذه المرحلة من محصول القمح وكيفية التخلص من الحشائش المصاحبة للقمح.

وتم الاستماع للمزارعين ومدى الاستفادة من خدمات المبادرة ومناقشة تساؤلاتهم ومشكلاتهم، والاستفادة من المبادرة لدعم وحث المزارعين الذين يقومون بالزراعة المتأخرة.

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