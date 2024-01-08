مبادرة «ازرع» تستهدف استصلاح مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائى

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن مبادرة «ازرع»، التى أطلقها التحالف، تدعم صغار الفلاحين وتستهدف زيادة مساحة الأراضى المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير التقاوى الزراعية عالية الجودة، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح «عبدالقوى» أن المبادرة تعد الأولى من نوعها التى تتم بشكل تشاركى بين مؤسسات المجتمع المدنى والحكومة والتعاونيات الزراعية، مؤكدًا البدء فى المرحلة الثانية التى تستهدف ٥٠٠ ألف مزارع لزراعة مليون فدان. وأضاف: «المرحلة الأولى استهدفت ١٠٠ ألف مزارع لاستصلاح ١٥٠ ألف فدان لزراعة القمح والفول الصويا»، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل فى ٨ محافظات هى: «القليوبية والبحيرة والدقهلية والمنيا وبنى سويف وسوهاج والفيوم وأسيوط»، كما تستهدف إطلاق قوافل بيطرية لتوعية المُربين، والكشف على الثروة الحيوانية.

من جهته، أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم التركيز خلال العام الجديد على بعض المشروعات المهمة، مثل مشروع البتلو والزراعة التعاقدية والتوسع الأفقى لإنتاج التقاوى واستصلاح الأراضى، وتحسين السلالات من أجل التلقيح الصناعى، وتنفيذ مبادرة «احلم» لتنمية الأبقار الحلابة بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب مشروعات تطوير الرى والرى الحديث، من أجل ترشيد استهلاك المياه، وتوفيرها لمشروعات الاستصلاح فى الأراضى الجديدة.

وقال إن مشروعات الثروة الحيوانية تستهدف سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيوانى، وأوضح أن ملف الزراعة التعاقدية يستهدف تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التى تدعم الأمن الغذائى، إلى جانب ملف التوسع الرأسى لاستنباط أصناف جديدة من التقاوى عالية الإنتاجية وقليلة استهلاك المياه.

وأضاف أنه يتم تشجيع المزارعين على زراعة القصب بالشتل، وكذلك التوسع فى مراكز تجميع الألبان لزيادة الإنتاج، إلى جانب مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، ورفع مستوى معيشة المزارعين. من جهته، أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمتحدث الرسمى، أنه سيتم استكمال ملف مشروع البتلو الذى يستهدف زيادة الثروة الحيوانية ومنح قروض للمربين تتجاوز ٧ مليارات جنيه، بهدف توفير رءوس ماشية لإنتاج اللحوم والألبان وتحسين مستوى دخل الشباب، وتحسين مصادر الدخل من المزارعين وخاصة المرأة المعيلة.

وقال إنه من خلال مبادرة «ازرع» يتم تطوير إنتاجية المزارعين بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى، والتوعية والإرشاد، ومشروع توفير التقاوى عالية الإنتاجية، وفقًا للخريطة الصنفية من خلال المراكز البحثية المتخصصة، وضمن الحملات القومية التى تنفذها الوزارة لمحصولى الذرة والقمح. وأضاف أن مبادرة «احلم» انطلقت فى محافظة الشرقية، لتحسين سلالات الماشية، مؤكدًا أن وزارة الزراعة طورت منظومة الإنتاج الحيوانى، وأيضًا اللقاحات اللازمة لها لحمايتها من أمراض الثروة الحيوانية، حيث تم توفير قرابة ٤ ملايين جرعة ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».