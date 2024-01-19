الجمعة 19 يناير 2024
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محافظات

قتلته ابنته بمشاركة خطيبها.. العثور على جثة شخص بجوار ترعة فى الدقهلية

جثه
جثه

عثر عدد من أهالي قرية أبو دشيشة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، على جثمان شخص في العقد الرابع من عمره مقتولًا وملقى بجانب الترعة المارّة في القرية "بحر أبودشيشة"، ليتبين أن الجثمان لفني تصليح إلكترونيات بالقرية، قامت ابنته بمعاونة خطيبها بالتخلص منه وإلقاء جثمانه.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من أهالي قرية أبودشيشة تابع المركز بالعثور على جثمان أحد الأهالي بالقرية مقتولًا وملقى بجانب بحر أبودشيشة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وجود جثمان "أشرف.ا.ع"، 48 عامًا، فني تصليح إلكترونيات ومقيم ذات القرية.

وكلَّف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية بقيادة العقيد دكتور شريف أبوشعيشع، رئيس الفرع وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام.

وتوصلت التحريات إلى تخلص ابنة المجني عليه وتدعى "منة"،15 عامًا، من والدها بمعاونة خطيبها "محمد.أ.هـ"،18 عامًا، وإلقاء جثمانه بجانب الترعة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة والتخلص منه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. 

قرية أبو دشيشة مركز بلقاس محافظة الدقهلية بحر أبو دشيشه مقتل شخص

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