السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"عاتبه لمعاكسة والدته".. ضبط استورجى مزق جسد ميكانيكى في الدقهلية

حبس استورجى
حبس استورجى

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية ضبط استورجي ومقيم قرية رأس الخليج بعد تمزيقه جسد عامل بذات القرية باستخدام سلاح أبيض "مطواه" لمعاتبة المصاب له على تحرشه بوالدته لفظيا ومعاكستها حال سيرها فى الشارع.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين العام بوصول “محمد.م.م.ا” 19 عاما، عامل ومقيم قرية رأس الخليج دائرة المركز مصابا بجرح نافذ بالصدر من الخلف"ادعاء تعدي".

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "محمود.ي.م"، 21 عاما، استورجي ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لمعاتبته للمتهم لقيامه بمعاكسة والدته.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة  التي باشرت التحقيقات فى الواقعة. 

ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين مركز شرطة شربين شربين محافظة الدقهلية قريه رأس الخليج

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