محافظ الدقهلية: إزالة حالات بناء مخالفة للحفاظ على ثروات الدولة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مؤكدا تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

محافظ الدقهلية يتابع تقرير جهود إزالة حالات التعدي والبناء المخالف

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن تمى الأمديد والمنزلة والسنبلاوين وبلقاس وحي غرب والمطرية ونبروه ودكرنس، لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وقال سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال أزالة التعديات على أملاك الدولة، تضمنت إزالة حالة تعدى على الري بناء غرفة على أملاك الري على مساحة 9 أمتار مربعة بناحية حوض الإصلاح، وإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشئ لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وقال السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة المنزلة، أنه جرى متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية مخالفة عبارة عن 13 عمودا بارتفاع 2.5 متر بدون ترخيص مخالفا بذلك قانون البناء بقرية الطوابرة التابعة للوحدة المحلية بالعمارنة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أنه تمت متابعة تنفيذ أعمال أزاله لأحد المواطنين بقرية العزاوي حيث قام ببناء سور بلوك بطوب الأبيض في الشارع العام أمام منزله متعد على خط التنظيم بطول4 أمتار وبارتفاع2 متر كما تم تنفيذ أزاله أخرى لأحد المواطنين بقرية العزاوي حيث قام بوضع تربه وبناء سور بلوك بطوب الأبيض الأسمنت في الشارع العام أمام أرض ملكه متعد على خط التنظيم بطول 3أمتار وارتفاع 2 متر داخل الحيز العمراني وتمت الإزالة الفورية على نفقة المخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تنفيذ قرارات الإزالة لإدارة الري قبليا السنبلاوين على ترعه الكباريه البر الأيمن التابعة للوحدة القروية بالعزاوي قرار الإزالة رقم ١٥٩ لسنه ٢٠٢٣ لمخالفة قطع جسور زراعته لا أحد المواطنين وقرار الإزالة رقم ١٦٠ لسنه ٢٠٢٣ لمخالفه قطع جسرا ووضع ماسورة لأحد المواطنين وتم تنفيذ الإزالة علي نفقة المخالفين بإصلاح الجسر وإزالة أسباب المخالفة ووضع تربه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقالت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس إنه تميت متابعة تنفيذ إزالة ووقف حاله مخالفه شروط ترخيص بالتعدي على خط التنظيم بقرية 57 الحفير، كما تمت متابعة تنفيذ رخص المباني بالمردود الوحدة المحلية بالشوامي، كما تم إزالة حوائط حاملة بالدور الثاني علوي دون ترخيص بعزبه جمعه آدم بالوحدة المحلية بالستاموني، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وقال محمد أمين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة أنه تم تنفيذ حملة على كافة المباني الكائنة بنطاق الحي، حيث تمكنت الحملة من إيقاف وإزالة أعمال مخالفة بدور ثامن علوي لعقار مخالف بالمخالفة لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وقال نادر محيي الدين بشير رئيس مركز ومدينة المطرية، أنه تم متابعة تنفيذ زالت تعدى بالبناء بالطوب الأبيض خارج الحيز على أرض الهيئة العامة للتعمير على مساحة 100 متر مربع بالجسر الواقي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة...

كما قال اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إيقاف وفك الشدة الخشبية لسقف مخالف بعزبة السيد حسين التابعة لبرهوت وذلك لعدم وجود ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ومخالفة قانون البناء ولائحة التنفيذية وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالف وحيال المقاول القائم بالأعمال، كما تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات بإشراف ومتابعة الأستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.

وقالت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة دكرنس، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة تعدي بالبلوك وسور حديد خارج الحيز العمراني بدكرنس طريق نجير وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع في التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات في هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.