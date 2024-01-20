السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط شقيقين ونجل عمهما لتعديهما جنسيا على طفل بمركز المنصورة في الدقهلية

حبس
حبس

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ضبط ثلاثة أطفال "شقيقين ونجل عمهما" بعد اتهام ربة منزل لهم باستدراج نجلها الطفل والتعدي عليه جنسيا داخل منزلهم بقرية طناح التابعة للمركز وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.
 

حررت ربة منزل مقيمة قرية طناح مركز المنصورة محافظة الدقهلية، بلاغا بمركز شرطة المنصورة اتهمت فيه شقيقين ونجل عمهما قصر، باستدراج نجلها الطفل إلى أحد الشقق السكنية محل سكنهما والتعدي عليه جنسيا، وبمواجهة المتهمين أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة

 

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة من "عزة.ص.ع"،33عاما، ربة منزل ومقيمة قرية طناح دائرة المركز، وبرفقتها نجلها "محمد"، 7 سنوات، طالب بالصف الثاني الإبتدائي وأبلغت بقيام كلا من "محمد.أ.ع.ا"، 13 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي، وشقيقه "عبدالرحمن"، 11 عاما، طالب بالصف الخامس الابتدائي، نجل عمهما "على إ.ع"، 13 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ويقيمون جميعا بذات القرية باستدراج نجلها إلى غرفة بالطابق الأرضي بالمنزل سكنهم والتعدي عليه جنسيا.
 

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة.
 

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

 

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