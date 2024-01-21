اليوم.. جامعة المنصورة تكرم الفائزين بجوائز الجامعة للتميز

تنظم جامعة المنصورة اليوم الأحد مؤتمر للإعلان عن جوائز جامعة المنصورة للتميز لتكريم الفرق الفائزة تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتورة نسرين شلبى مدير مركز ضمان الجودة ورئيس لجنة الجوائز الداخلية بجامعة المنصورة.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة المصرية تعتمد فى استراتيجيتها منهجية التطوير لتحقيق رؤية مصر 2030 في ضوء مؤشرات التنافسية العالمية.

ونظرا لمكانة جامعة المنصورة الرائدة فكان لها السبق في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو جامعات الجيل الرابع لتحسين جودة الحياة ومستوي الخدمات المقدمة من الجامعة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023.

وأشار إلى أن الجامعة عملت على تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو الوحدات أو فرق العمل وتكريم المتميزين فى آداء الخدمات لنشر ثقافة التميز من خلال فريق عمل متكامل من المحكمين والمقيمين وسفراء التميز للتعريف بالجائزة وفئاتها لتكون مرجعا حقيقيا لجهود التطوير وبناء قدرات العاملين مما يساهم فى الارتقاء بمستوى الآداء والالتزام بمعايير الجودة وتبرز ريادة الجامعة وتنافسية المؤسسات التعليمية للدولة المصرية.

محافظ الدقهلية يوجه بتقديم أوجه الرعاية لاسرة تفترش كوبرى بالمنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة للتنسيق مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية لسرعة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأحدي السيدات تفترش الرصيف امام كوبري طلخا ومعها اطفالها الاربعة للتسول.

وفي هذا الصدد اكد "مختار" علي ضرورة المرور علي كافة الشوارع داخل مدينة المنصورة وإيداع كافة الحالات وإيداع كافة الأطفال والأسر بلا مأوي دور الرعاية وتوفير المساعدات اللازمة لهم من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية والأهلية والمجتمع المدني.

وأشار "مختار" إلى أن المحافظة بكامل اجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية والحالات بلا مأوي لتوفير حياه كريمه لهم تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والتى يضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات..