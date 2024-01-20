السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بسبب المزاح".. ضبط 8 طلاب خلال مشاجرة بمنية النصر في الدقهلية

حبس
حبس

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية، من القبض على 8 طلاب بالصف الأول الثانوى بمدرسة الشهيد محمد جمال الثانوية، وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهم خلال الاستراحة ما بين امتحاني "الفيزياء – والجغرافيا"، واستخدام الأسلحة البيضاء بعد خلاف نشب بينهم سبب المزاح.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدى، مأمور مركز من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية من "عبدالعظيم.ع.م"، 54 عاما، مدير مدرسة الشهيد محمد جمال الثانوية درست محل عمله فى الاستراحة ما بين امتحانى مادتى "الفيزياء الجغرافيا".
 
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصربقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن طرفى المشاجرة "طرف أول" عمرو.خ.ت، 16 عاما، وبحوزته آلة حادة “سكين كبير الحجيم”، وفايز.م.خ، 16 عاما، وبحوزته مطواه، ومحمد.ع.م، 16عاما، وبحوزته مطواه، وجميعهم طلاب بالصف الأول الثانوى بالمدرسة ويقيمون قرية ميت تمامة دائرة المركز، و"طرف ثان" إسلام.ر.ع، 16 عاما، مصاب بجرحين قطعيين بالرأس، ولطفى..ط، 16عاما، وبحوزته مطواه، وفارس.هـ.ن، 16 عاما، وبحوزته مطواه، وعلى.ت.إ.ا، 16 عاما، وبحوزته آلة حادة "كتر"، ويقيمون قرية ميت طاهر دائرة المركز، وعمر.م.ا، 16عاما، وبحوزته مطواه ومقيم بندر منية النصر، وجميعهم طلاب بالصف الأول الثانوى.
 
وبسؤال طرفى المشاجرة تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدى كلا منهم على الآخر بالضرب بالأيدى والأدوات المضبوطة لوجود خلافات بينهما بسبب المزاح، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات فى الواقعة. 

 

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