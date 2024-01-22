التعليم: لم نستقبل أى شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية حتى الآن

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنها لم تستقبل أي شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الأيام الماضية، وأن المحافظات التي تم فيها تقديم بعض الشكاوى بسبب صعوبة امتحاناتها قد تم تشكيل لجان فنية في المديريات لمعرفة الأسباب.

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وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لموقع الدستور عن أن غرفة العمليات المركزية تتابع الامتحانات أولاً بأول من خلال المديريات التعليمية وتعمل على حل أي مشكلة تستقبلها.

ويؤدّي طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة اليوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024، امتحان العلوم في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الموجودة على مستوى المحافظة.

ويستمر طلاب الصف الثالث الإعدادي في أداء امتحان مادة العلوم في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة، من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا.

كما يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة اليوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024، امتحان اللغة الأجنبية في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، ثم يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة في الفترة الامتحانية الثانية امتحان التربية الدينية من 11:30 صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا.

ومن المقرر أن ينتهي رسميا طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظتي القاهرة والجيزة، من ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يناير 2024.