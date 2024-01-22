الأنبا مكاريوس يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيدة العفيفة دميانة

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، صلاة القداس الإلهي صباح اليوم الأحد الموافق ٢١ يناير في كنيسة الشهيدة العفيفة دميانة -عزبة صادق قليني.

وأثناء القداس صلى نيافته صلوات رسامة عدد ٥٧ "برتبة إبسلطس" وعدد ٢١ "برتبة إغنسطس"

شارك في الصلاة القمص أفرايم عدلي، وكيل المطرانية، والقس إنجيلوس نعيم، والقس بافلوس كمال، كاهني الكنيسة.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم 22 يناير2024، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار.

ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح بحياته وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضا سر الزواج.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ 28 عيدا خلال العام، وهى تنقسم إلى قسمين، وهما الأعياد السيدية الكبرى، والتي تخص السيد المسيح، وتعيش فيها الكنيسة أحداث تذكارًا لأحداث أيام عصر السيد المسيح، من خلال الطقس الكنسي نعيش أحداث هذه المناسبات السيدية المهمة.

والفرق بين الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، فإن الأولى وفق المفهوم المسيحي تمس "خلاص البشرية" مباشرة، أما الثانية فهي أحدث أو عيد مختص بالسيد المسيح نفسه، ولكنه غير أساسي لإتمام خطة الخلاص.

وتشمل الـ7 أعياد الكبيرة على: “البشارة 29 برمهات، وعيد الميلاد والذي يحل في 7 يناير من كل عام، وعيد الغطاس والذي يحل في 19 يناير من كل عام، وعيد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وعيد القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير، الصعود اليوم الأربعين من القيامة، عيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة”.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم يونان النبي في فبراير 2024 بإقامة صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس المسيحية بالإيبارشيات المختلفة.