الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القمص أندراوس الأنطوني يُشارك في الحدث المسكوني الموسيقي 2024

جريدة الدستور

شارك  القمص اندراوس الانطوني رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس في لبنان وسوريا أمسية موسيقية بعنوان "الحدث المسكوني الموسيقي 2024"، وذلك في بيروت، الفورم دو بيروت.

نظم هذا الحدث مجلس كنائس الشرق الاوسط بمناسبة العيد الخمسين لتأسيس المجلس، حيث تخلل العرض الموسيقي ترانيم مختلفة من تراث الكنائس المتعددة.

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ورفع رؤساء الكنائس الصلاة من اجل المسيحين والسلام في لبنان وكل العالم.


وكان قد أقيم  في "الفوروم دو بيروت"، الحدث المسكوني الموسيقي "بيروت 2024"، وذلك لمناسبة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين والسنة الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط.

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وشكّل الحدث الموسيقيّ لقاءً روحيًا جامعًا لمختلف العائلات الكنسيّة من أجل تمجيد الله الخالق وتسبحته واختبار عمل الروح القدس عبر الموسيقى والترنيم والإجتماع معًا.

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 وقد ضمت الجوقة المسكونيّة ما يزيد على 250 مرنّمًا، رافقهم نحو 50 عازفًا من الأوركسترا السيمفونيّة، ينتمون إلى مختلف العائلات الكنسيّة من إكليروس ومكرّسين وعلمانيين ومن فئات عمريّة عدّة بين الـ15 والـ75 عامًا.

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مجلس كنائس الشرق الأوسط؟

مقره في العاصمة اللبنانية بيروت وهو هيئة دينية تضم العائلات الكنسية الأربع في الشرق الأوسط (الأرثوذكسية، الأرثوذكسية المشرقية، الإنجيلية والكاثوليكية) وللمجلس مكاتب أخرى في القاهرة وليماسول وعمان والقدس وطهران.

غاية المجلس هو العمل على تعزيز روح الوحدة المسيحية بين الكنائس المختلفة في المنطقة، وذلك من خلال توفير سبل الحوار فيما بينها ومن خلال إقامة الدراسات والأبحاث المشتركة التي تشرح تقاليد الكنائس الأعضاء، وإقامة الصلوات المشتركة لاسيما أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس المسيحية.

كما تعتبر المدافعة عن حقوق الإنسان والدعوة لتحقيق العدالة والمساواة في المواطنة في دول الشرق الأوسط من أولويات المجلس.

عند تأسيس المجلس في عام 1974 كان يضم كنائس العائلة الأرثوذكسية والعائلة الأرثوذكسية المشرقية والعائلة الإنجيلية، ولاحقا عام 1990 م انضمت العائلة الكاثوليكية للمجلس بكنائسها السبع الموجودة في المنطقة.

كان الأمين العام الأول للمجلس هو القسيس ألبيرت لستيرو والذي استمر في هذا المنصب من عام 1974 إلى 1977، وخلفه كبرائيل حبيب من عام 1977 إلى 1994، وبعده تولى المنصب القسيس رياض جرجور من عام 1994 إلى 2003، خلفه الأستاذ جرجس صالح من عام 2003 إلى 2011 حيث عين امينا عاما فخريا وتولى الأمانة العام الأب الدكتور بولس روحانا. الامين العام الحالي هو د. ميشال أ. عبس.

القمص اندراوس الانطوني رئيس طائفة الاقباط الارثوذكس الاقباط الارثوذكس في لبنان وسوريا لحدث المسكوني الموسيقي 2024 مجلس كنائس الشرق الأوسط

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