الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوية جوزيبا ماريا للقديسة أنييس العذراء
تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى الطوباوية جوزيبا ماريا للقديسة أنييس العذراء.
ونستعرض أبرز المعلومات عنها وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-
- ولدت جوزيبا تيريزا ألبينانا جومار في 9 يناير 1625 في بنيجانيم، بالقرب من فالينزا، لأبوين فقيرين لويجي وفينسينزا جومار. بعد أن فقدت والدها في سن مبكرة جدًا، عاشت عند عمها بارتولوميو توديلا. فكرست حياتها للسيدة العذراء مريم، فكانت تتلو المسبحة الوردية بانتظام يوميًا، وعندما بلغت من العمر الثامنة عشر فقدت والدتها وأصبحت يتيمة الأب والأم.
- طلبت قبولها في دير النساك المحلي في سانت أغوستينو. لكن عمها رفض قرارها بشدة، وكان يحاول إقناعها بالعدول عن فكرة التكريس الرهباني، وأن الزواج أفضل لها. فقالت لعمها أني كرست ووهبت نفسي لعريس الإلهي وهو يسوع المسيح، وليس علي أن أفكر في خيانة عريسي السماوي بأن أفكر في الارتباط بشخص آخر سواه. عندما صعدت إلى الحظيرة لملء كيس من الحبوب، حاول أحد الخدم أن يعانقها ويقبلها، ولكن قبل أن يهرب، صفعه جوزيبا وصرخ في وجهه: "أنا عذراء". لذلك تم الترحيب بها بين الأوغسطينييات الحفاة عام 1643.
- وبعد ثمانية أشهر حصلت على الحجاب الرهباني. ذات يوم، اختبرتها معلمة مرحلة الابتداء، للتأكد من دعوتها، أنها مصممة على إعادتها إلى العالم، لكن الفتاة التي فضلت العزلة ردت بأنها على استعداد للموت.
- وتقدمت بنذورها الرهبانية واتخذت اسم الأخت ماريا جوزيبا دي سانت أنييس. ثم تم تكليفها بمهمة تخزين المؤن وفي لحظات فراغها كانت تصنع مسبحة أو تساعد أخواتها.
- بعد إصابتها بمرض خطير، سمعت الأخت جوزيبا صوتًا داخليًا دعاها إلى الاختيار بين البقاء مشلولة أو صامتة لمدة ثلاث سنوات، ولكي لا تكون عبئًا على الجماعة الرهبانية، فضلت الخيار الثاني. لقد ساعدها المرض على البقاء أكثر اتحادًا بالله، وحتى أثناء عملها لم تتوقف أبدًا عن صلاتها العقلية. ومع ذلك، عندما تعافت، بدأت تلتزم الصمت ليس فقط خلال الساعات المحددة، ولكن أيضًا خلال لحظات الراحة.
- نظرًا للحياة المقدسة التي عاشتها بكل صدق وأمانة، أراد رئيس أساقفة فالنسيا، المونسنيور مارتينو لوبيز أنتفيروس، أثناء زيارة للدير عام 1663، أن يتم قبول جوزيبا بين المنشدين في كورال الكاتدرائية. لقد كانت دائمًا رقيقًة في الكورال، وعلى الرغم من أنها كانت تلعثم في الكلمات، كانت دائما تتلو صلوات السواعي، وتذهب إلى الجوقة وتبقي هناك حتى الحادية عشرة. وتصلى من أجل البابا، من أجل كل احتياجات الكنيسة، وخاصة من أجل نفوس المطهر، التي وصفها بـ "بناته الصغيرات".
- توفيت في 21 يناير 1696م عن عمر يناهز الحادية والسبعين، في ذكرى شفيعتها القديسة أنييس.وظل جسدها مرنًا، وكانت الرائحة الطيبة تفوح في أرجاء الدير. وقد توافد الجمهور بأعداد كبيرة ليتمكنوا من تكريمها والحصول على بعض الذخائر. قام البابا لاون الثالث عشر بتطويبها في 21 فبراير 1888م.وتم سرقة رفاتها من كنيسة دير بنيجانيم، خلال الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن الماضي.