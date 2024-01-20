السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران القدس يترأس صلاة لقان عيد الغطاس من على ضفاف نهر الأردن (بث مباشر)

الأنبا أنطونيوس
الأنبا أنطونيوس

ترأس الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكرسي الأورشليمي، منذ قليل، صلوات عيد الغطاس المجيد على ضفاف نهر الأردن، الذي تعمد فيه السيد المسيح.

يحتفل أقباط مصر اليوم بعيد الغطاس المجيد، أو عيد الظهور الإلهي بحسب العقيدة المسيحية، والذي تأسس فيه ضرورة وفرضية اتمام طقس المعمودية للدخول الى الديانة المسيحية، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي.

واحتفل به الأقباط بالصوم الانقطاعي والمعروف ببرمون الغطاس قبيل صلاة القداس الإلهي،ثم حضور القداس عيد الغطاس المجيد وذلك من خلال اقامة قداس العيد مساء أمس الجمعة.

 لعيد الغطاس المجيد العديد من الأسماء منها" الابيفانيا وتعني معمودية بالتغطيس، وعيد الظهور الإلهي".

- أُطلق عليه مسمى الغطاس نسبة لطقس المعمودية، وهو أحد أهم أسرار الكتاب المقدس، الذي يقوم به القساوسة والكهنة.

- ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح تعمد فيه، على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

- يتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد" صلاة اللقان"، وهي صلاة لتبريك المياه.

ومن جهته قال الراهب القمص يسطس الأورشليمي، في مقاله له عن الأقباط الأرثوذكس وعيد الغطاس المجيد على نهر الشريعة انه للأقباط دير باسم القديس يوحنا المعمدان على شاطئ نهر الأردن يُعرف بـ "الشريعة"، على بعد ۲ كيلومترًا من دير القديس يوحنا المعمدان للروم الأرثوذكس، ويقع بين دير السريان ودير الأحباش. يشتمل الدير على بنائين البناء الرئيسي يحتوي على عدة غرف وليس به كنيسة، وقد كان الأقباط في الماضي يقيمون قداسهم على مذبح متنقل.

وتابع والمبنى الثاني يستعمل كمخزن منزلي وبه البئر، وعلى الدرجات المؤدية للبئر كتب: "سنه ۱۹۲۹م. وعلى بعد عشرة أمتار من المخزن توجد بعض قبور لمن توفى من الأقباط المصريين أثناء موسم التقديس، كانت تقام سنويًا صلوات واحتفالات برمون عيد الغطاس المجيد بدير القديس يوحنا المعمدان للأقباط الأرثوذكس بالشريعة، وتقام صلاة اللقان على شاطئ نهر الأردن، والاحتفال بهذه المناسبة هو احتفال مهيب ينتظم رجال الدين من كهنة وشمامسة تتقدمهم فرق الكشافة والمرشدات بموسيقاهم وعدد كبير من الأقباط يفدون من سائر البلدان حيث يسيرون في موكب رسمي من دير القديس يوحنا إلى حافة النهر، وبعد صلاة اللقان يعود الموكب إلى الدير.

الأنبا انطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي مطران القدس صلوات عيد الغطاس المجيد ضفاف نهر الأردن

مواد متعلقة

قيادات الاسكندرية تهنيء قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الغطاس المجيد

المطران عطا الله حنا: نطالب بوقف حرب غزة الدموية التي تستهدف الأطفال

رئيس الأساقفة يُكرس أساقفة جُدد لإبروشيات إقليم الإسكندرية

"الكاثوليكية" تحيى ذكرى الطوباوى باسل أنطونيو

نيافة الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة مار مرقس بالمنيا

البابا ثيودروس يحتفل بعيد القديس أنطونيوس في الإسكندرية

اليوم الأقباط يحتفلون بعيد الغطاس المجيد لعام 2024

مطران سوهاج يترأس قداس عيد الغطاس بكنيسة سيدة الانتقال في جرجا

الأكثر قراءة

تفاصيل مكالمة حسين لبيب مع "باكيتا" لتولى تدريب الزمالك

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

كم سعر سبيكة الذهب 1 جرام وقيمة المصنعية في محلات الصاغة المصرية؟

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب