موعد رسامة أساقفة جدد للإيبارشيات الخالية

حرص البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الفترة الماضية، على لقاء كهنة الإيبارشيات التي خلت من اساقفتها، أو اللجنة المسؤولة عن الإيبارشيات التي خلت من أساقفتها، وذلك في إطار حرص ومتابعة البابا لشئون تلك الإيبارشيات.

والتقى البابا تواضروس الثاني، في سبتمبر 2023، كهنة المنصورة برفقة الأنبا صليب أسقف ميت غمر، والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، التي فقدت أسقفها في 2 ديسمبر 2022، كما حرص قداسة البابا في 2 نوفمبر 2023 على لقاء لجنة الإشراف على إيبارشية نجع حمادي، التي فقدت الأنبا كيرلس في 22 ديسمبر 2022، وذلك في إطار حرص قداسة البابا على متابعة شئون الإيبارشيات.

موعد رسامة أساقفة جدد

وكشفت مصادر كنسية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن البابا تواضروس الثاني يترأس رسامات أساقفة جدد للإيبارشيات التي فقدت أساقفتها في فبراير 2024.

موعد رسامة أساقفة جدد

ولفتت المصادر الكنسية، إلى أنه تم إلغاء سيمنار المجمع المقدس والذي كان مزمع عقده في نوفمبر 2023، على أن يترأس قداسة البابا رسامات الاساقفة الجدد، وطقس الميرون وأجتماعات المجمع المقدس في فبراير ومارس 2024.

ومن المقرر أن يسيم قداسة البابا أساقفة جدد لإيبارشيات نجع حمادي وذلك خلفًا للأنبا كيرلس أسقف الإيبارشية، والذي رحل في 22 ديسمبر 2022، وأسقفًا لإيبارشية المنصورة خلفًا للأنبا داود أسقف الإيبارشية والذي رحل في ديسمبر 2022، وأسقفًا خلفًا للأنبا أثناسيوس اسقف طولون ومارسيليا والذي رحل في أكتوبر الماضي.، وأسقفًا خلفًا للأنبا ميشائيل أسقف ألمانيا.

ومن جهته تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإعداد الميرون المقدس للمرة الرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

إذ يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إعداد الميرون المقدس في مارس2024

يأتي ذلك بمشاركة واسعة لاعضاء المجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية اذ من المقرر ان يتم الغاء سيمنار المجمع المقدس لعام ٢٠٢٣ والذي كان يتزامن مع عيد جلوس البابا تواضروس الثاني في نوفمبر ٢٠٢٣ وتعد ذلك للمرة الأولى.