تضامنا مع أهالى غزة.. كنائس الأردن تلغى جميع أنشطة ومظاهر عيد الميلاد المجيد لهذا العام

أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، إلغاء جميع فعاليات وأنشطة مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام، احترامًا للضحايا البريئة ودمائهم في غزة وعموم فلسطين، بحيث تقتصر الاحتفالات على الصلوات والطقوس الكنسيّة.

كما أعلن أن جميع تقدمات الكنائس ليوم الأحد المقبل سيكون ريعها لصالح قطاع غزة، داعيًا للمبادرة بالتبرّع من خلال القنوات الرسميّة التي وفرّتها بعض الكنائس للغرض ذاته.

وفيما يلي النص الكامل للبيان: "انعقد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن في دار مطرانيّة الأردن للروم الأرثوذكس، وتداول العديد من القضايا وأهمها ما يجري على الساحة الآن، لذا نتوجه لعنايتكم خلال هذا الوقت العصيب الذي يمرّ على قطاع غزة وعموم فلسطين، حيث سفك الدّماء البريئة والعويل والتّجويع والتّعطيش، ونسف الأبنية السّكنية والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد والتّهجير المقصود لأهلنا الغزّيين أمام أنظار المجتمع الدّولي العاجز".

وأضاف البيان: "وإذ نستنكر بأقسى العبارات وأشدّها ما يرتكبه العدوان الإسرائيلي من أعمال بربريّة ضدّ الإنسانيّة، مخالفة كلّ الأعراف الدّولية، وعليه نتوحّد خلف الرأي المستقيم الذي تمثله المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى، الصّوت الصّارخ بالحق في هذا العالم، مثمنين كلّ الجهود الأردنيّة الدّؤوبة غير المنقطعة لإخراس صوت الحرب، كما نحيي كافة المواقف الحرة العربيّة والدّوليّة التي لم تنخرط في معايير إنسانيّة وسياسيّة مزدوجة".

وتابع: "نعلن لمحبتكم بأنّ جميع تقدمات الكنائس ليوم الأحد القادم، الموافق 12 نوفمبر 2023 سيكون ريعها لصالح قطاع غزة وأهله بحسب الأصول والمعمول به، كما نحثّ الجميع للمبادرة بالتّبرع من خلال القنوات الرّسميّة التي وفرتها بعض كنائسنا للغرض ذاته، مخاطبين محبتكم للخير وإيمانكم بالإخاء والعطاء، وعليه تُرفع الصلوات في جميع كنائس المملكة في ذاك الأحد على نية السّلام والوئام".

وواصل: "رعايانا الأفاضل، ومن هذا المقام نطلب إليكم نحن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن إلغاء جميع فعاليات وأنشطة ومظاهر عيد الميلاد المجيد الاحتفاليّة لهذا العام ومنها (البازارات الميلادية، استعراضات الكشافة الموسيقية، جولات توزيع الهدايا للأطفال وأشكال التزيين الميلادية)، احترامًا للضّحايا البريئة ولدماء شهدائنا الزكيّة في غزة وعموم فلسطين، ليُقتصر عيد الميلاد المجيد على الصلوات والطقوس الكنسية".

واختتم البيان: "وأخيرًا نطلب إلى القدير أن يرحمنا والعالم، ويحفظ شعبنا وبلادنا والبشرية، وأن يُؤيد مليكنا أعزّ الله حكمه لما فيه خير وصلاح".