"الكاثوليكية" تحيي ذكرى القديسة أغنيس البتول الشهيدة
تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكرى القديسة أغنيس البتول الشهيـدة.
ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-
- ولدت أغنيس في روما في أواخر الجيل الثالث، لأبوين مسيحيين ينتميان إلى عائلة ارستقراطية شهيرة، أرضعتها تعاليم الكنيسة منذ نعومة أظافرها ولما وصلت الى عامها الثاني عشر تأملت في زوال الدنيا وفنائها ونصيب الذين يحبون الرب.
- فأشتعلت فيها الحرارة الروحية وارادت أن تعيش للرب كل ايامها.. ولما كانت أغنيس حسنة المنظر فقد أعجب بها شاب رأها وهي ذاهبة الى الكنيسة وذهب الى ابيها طالبًا الزواج منها، أما القديسة فقالت لابيها أنني عازفة عن الزواح لأنني أريد أن أعيش كل أيامي للرب يسوع فلما سمع العريس أنها رفضته ظن أنها تحب شخص أخر.
- فقابلها في الطريق فأخذ يلاطفها هو وابيه غير أنها صرحت له بأنها تحب عريسها الذي اختارته نفسها (تقصد الملك السمائي) فلم يفهم كلامها الأمر الذي أشعل نيران الغيره به فأسرع الى الحاكم يعرفه بأنه توجد فتاة شابه لا تعبد الهة الامبراطورية.
- وبكل قوة نفذ الجنود أمر الحاكم وجردوها من ثيابها ليدخلوها مكان الخطيه والفساد غير أن الله أطال شعر القديسه وغطى كل جسدها فتعجب الحاضرون لذلك.. ودخل بعض الاشرار ذلك المكان لافساد عفة القديسه غير أن الله أحاطها بهيبة ونور ساطع أرعب قلوبهم ولم يجرأوا أن يقتربوا منها وقد استحسنها بروكريبوس ابن الحاكم الذي كان يرى ذلك الامر ودخل عندها لكي يفعل الشر بها ولكن ملاك الرب ضربه فسقط ميتًا ولما رأى الحاضرون ذلك هربوا وذيع ذلك الخبر في المدينة كلها فلما سمع والد ذلك الشاب خبر موت أبنه ذهب مسرعًا الى حيث القديسة طالبًا منها أن تصلي لكي يقوم أبنه. فصلت أغنيس الى الله فقام الشاب وهو يصيح ليس هناك إله إلا الذي تعبده أغنيس.
- فتضايق كثير من كهنة المعابد الوثنية من هذه القديسة وطالبوا بموتها أما الحاكم فأحرج وترك الامر لوكيله.
- أحضر وكيل الوالي هذه القديسة وأمر الجنود بوضعها في النيران لكن الله أنقذ هذه القديسة.
وأخيرًا بعد هذه العذابات الكثيرة أراد الله أن يريحها من أتعاب هذا العالم، أمر وكيل الحاكم بقطع رأسها فتقدم السياف مرتعبًا لعلمه بأن القديسة لم ترتكب ذنب، وتوفت يوم 21 يناير عام 305م.