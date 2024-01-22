الأنبا باسيليوس يتفقد إحدى الأراضي الزراعية بالإيبارشية

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، إحدى الأراضي الزراعية بالإيبارشية، وذلك للتعرف على آخر مستجدات، الخاصة بها، ومتابعة أحوال جميع المشروعات الإيبارشية.



الأنبا باسيليوس يتفقد مبنى الأرش بسمالوط

كما تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مبنى الأرش، بسمالوط، لمتابعة أعمال التجديد، بجميع أقسام المبنى الخدمي.

حضر اللقاء الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي لجماعات الأرش بمصر، والأخت سوزي فؤاد، ممثلة الأرش العالمي بالشرق الأوسط.

واستمع إلى جميع آراء، ومقترحات الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، من أجل التفاني في الخدمة، مختتمًا الزيارة ببعض التوصيات الرعوية.

جدير بالذكر أنه كان قد ترأس صباح امس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بمبنى الأرش، بسمالوط.

شارك في الصلاة الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي لجماعات الأرش بمصر، والأخت سوزي فؤاد، ممثلة الأرش العالمي بالشرق الأوسط.



وألقى راعي الإيبارشية عظة الذبيحة الإلهية، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين.



- من هو الأنبا باسيليوس فوزي؟

ولد الأنبا باسيليوس فوزي في مدينة المنيا يوم 16 ديسمبر 1956م أنهى دراسته بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1978م والتحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي وحصل علي ليسانس الفلسفة واللاهوت وسيم كاهنًا في 28 مارس عام 1980 علي يد الأنبا أنطونيوس نجيب مطران ايبارشية المنيا في كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وعين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980 واستمر فيها حتي عين راعيًا لكنيسة القديسة تريزا بمدينة مغاغة عام 1983.



ومنذ عام 1989 عين راعيًا لكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا ومديرًا لمجموعة مدارس الراعي الصالح التابعة لإيبارشية المنيا حتي تم انتخابه من سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفا للأنبا يوسف ابو الخير.

واعتمد قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية الأب باسيليوس فوزي يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2019، وتمت سيامته الأسقفية وتجليسه على كرسي سوهاج يوم السبت 3 أغسطس 2019 بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا على يد صاحب الغبطة والقداسة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكرسي الإسكندري للأقباط الكاثوليك والكردينال الأنبا أنطونيوس نجيب وأصحاب النيافة أعضاء السينودس المقدس للأقباط الكاثوليك والقاصد الرسولي بمصر المونسينيور برونو موزارو.