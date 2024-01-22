الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد عرس قانا الجليل 2024

الكنيسة
الكنيسة

يكثر البحث خلال الفترة الحالية، عن موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد عرس قانا الجليل 2024.

موعد عيد عرس قانا الجليل

إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم 22 يناير2024، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار.

ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح بحياته وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضا سر الزواج.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ 28 عيدا خلال العام، وهى تنقسم إلى قسمين، وهما الأعياد السيدية الكبرى، والتي تخص السيد المسيح، وتعيش فيها الكنيسة أحداث تذكارًا لأحداث أيام عصر السيد المسيح، من خلال الطقس الكنسي نعيش أحداث هذه المناسبات السيدية المهمة.

والفرق بين الأعياد السيدية الكبرى  والصغرى، فإن الأولى وفق المفهوم المسيحي تمس "خلاص البشرية" مباشرة، أما الثانية فهي أحدث أو عيد مختص بالسيد المسيح نفسه، ولكنه غير أساسي لإتمام خطة الخلاص.

وتشمل الـ7 أعياد الكبيرة على: “البشارة 29 برمهات، وعيد الميلاد والذي يحل في 7 يناير من كل عام، وعيد الغطاس والذي يحل في 19 يناير من كل عام، وعيد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وعيد القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير، الصعود اليوم الأربعين من القيامة، عيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة”.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير 2024 لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكيسة السبت الماضي، حسب التقويم الميلادي بعيد الغطاس المجيد، والذي يعد تذكار عماد السيد المسيح في نهر الأردن، وهو أحد الأعياد السيدية "أي الأعياد التي تنسب  إلى السيد المسيح". 

وأُطلق عليه مسمى الغطاس نسبة لطقس المعمودية، وهو أحد أهم أسرار الكتاب المقدس، الذي يقوم به الكهنة لكل طفل مسيحي، ويحتفل المسيحيون بهذا العيد كذكرى لعماد السيد المسيح بالتغطيس.

يشهد هذا العيد طقسًا لا يتكرر سوى ثلاث مرات سنويًا، وهو صلاة اللقان وتعني في المسيحية الاغتسال ويقوم القس برسم جبهة الرجال بعد الصلاة كرمز للاغتسال من الخطيئة.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عرس قانا الجليل عرس قانا الجليل 2024 بعيد عرس قانا الجليل موعد عيد عرس قانا الجليل

مواد متعلقة

الأنبا باسيليوس يلتقي مسؤولي "الخدمة المريمية ملكة السلام" بالإيبارشية

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى القديسة أغنيس البتول الشهيدة

موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان 2024

الأنبا باسيليوس يترأس اللقاء التكوينى لخدام التربية الدينية بالإيبارشية

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوية جوزيبا ماريا للقديسة أنييس العذراء

أبرز فعاليات "الأرثوذكسية" بالتزامن مع احتفالات عيد الغطاس

موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد عرس قانا الجليل 2024

رئيس أساقفة سبسطية: النهر المقدس وكافة الأماكن المقدسة تذكرنا بعراقة الوجود المسيحي

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة وتعذيب وحشى.. أسرى غزة يكشفون جحيم المعتقلات الإسرائيلية

ارتباك داخل معسكر الفراعنة بسبب رحيل صلاح.. كلوب خالف الاتفاق

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية بالتزامن مع نوة "الغطاس"

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من اليوم

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة