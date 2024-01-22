الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوي لاديسلاو باتياني

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الإثنين، ذكري الطوباوي لاديسلاو باتياني-ستراتمان.
 

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني:-

  • ولد لاديسلاو باتياني في 28 أكتوبر 1870م بمدينة دوناكيليتي بالمجر، من عائلة نبيلة. هو الطفل السادس لعائلة تنتمي إلى النبلاء المجريين القدماء.
  • ولكن بعد فترة وجيزة انتقل مع جميع أفراد الأسرة إلى النمسا بسبب الخطر الدائم المتمثل في ارتفاع مياه نهر الدانوب.  و
  • لدت دعوة الطبيب في قلبه من حدث كان يؤلمه بشدة وهو: وفاة والدته، عندما كان عمره اثني عشر عامًا فقط. أمام نعش والدته المفتوح
  • في 10 نوفمبر 1898 بينما كان لا يزال طالبًا في كلية الطب بجامعة فيينا تزوج فتاة من سلالة نبيلة، الكونتيسة ماريا تيريزا كوريث، وهي امرأة متدينة جدًا.  وكانت اسرة تعيش بالفضائل المسيحية، وأنجبوا ثلاثة عشر ة طفلًا.
  • ويبدأ يوم الأسرة بأكملها بالقداس وينتهي بالمسبحة الوردية. في عام 1900 تخرج في الطب.
  • في عام 1902 م أسس لاديسلاو مستشفى خاص به ن فكان يوجد بها خمسة وعشرون سريرًا في مدينة كيتسى  بالنمسا.
  • حيث عمل كطبيب بها خلال الحرب العالمية الأولى. ثم بدا بتوسيع المستشفى إلى أن أصبح بها مائة وعشرون سريرًا. فبدا بعلاج الجنود الجرحى من جراء الحرب. ثم ورث قلعة كورميند في المجر
  • اوقد فقد ابنه الأكبر أودون، 21 عامًا، بسبب التهاب الزائدة الدودية وقد قبل هذا الأمر بروح مسيحية وقال هذه إرادة الله. والرب أعطي والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. وأصيب لاديسلاو بورم في المثانة. ورقد لاديسلاو بعطر القداسة في 22 يناير 1931م حيق قضى أربعة عشر شهرًا بمصحة في فيينا. عن عمر يناهز الستين عامًا. وقام بالصلاة عليه رئيس أساقفة فيينا، الكاردينال فريدريش جوستاف بيفل. وأعلان طبيب الفقراء طوباويًا في 23 مارس 2003م، على يدى البابا القديس يوحنا بولس الثاني.
الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكاثوليكية بمصر ذكري الطوباوي لاديسلاو باتياني ا الأب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني -

مواد متعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد عرس قانا الجليل 2024

القمص أندراوس الأنطوني يُشارك في الحدث المسكوني الموسيقي 2024

الأنبا باسيليوس يتفقد إحدى الأراضي الزراعية بالإيبارشية

الأنبا باسيليوس يلتقي مسؤولي "الخدمة المريمية ملكة السلام" بالإيبارشية

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى القديسة أغنيس البتول الشهيدة

موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان 2024

الأنبا باسيليوس يترأس اللقاء التكوينى لخدام التربية الدينية بالإيبارشية

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوية جوزيبا ماريا للقديسة أنييس العذراء

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة وتعذيب وحشى.. أسرى غزة يكشفون جحيم المعتقلات الإسرائيلية

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية بالتزامن مع نوة "الغطاس"

غانا تخشى شبح الخروج المبكر أمام موزمبيق فى كأس أمم أفريقيا

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

بعد قليل.. الحكم في دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى