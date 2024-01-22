الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوي لاديسلاو باتياني
تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الإثنين، ذكري الطوباوي لاديسلاو باتياني-ستراتمان.
ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني:-
- ولد لاديسلاو باتياني في 28 أكتوبر 1870م بمدينة دوناكيليتي بالمجر، من عائلة نبيلة. هو الطفل السادس لعائلة تنتمي إلى النبلاء المجريين القدماء.
- ولكن بعد فترة وجيزة انتقل مع جميع أفراد الأسرة إلى النمسا بسبب الخطر الدائم المتمثل في ارتفاع مياه نهر الدانوب. و
- لدت دعوة الطبيب في قلبه من حدث كان يؤلمه بشدة وهو: وفاة والدته، عندما كان عمره اثني عشر عامًا فقط. أمام نعش والدته المفتوح
- في 10 نوفمبر 1898 بينما كان لا يزال طالبًا في كلية الطب بجامعة فيينا تزوج فتاة من سلالة نبيلة، الكونتيسة ماريا تيريزا كوريث، وهي امرأة متدينة جدًا. وكانت اسرة تعيش بالفضائل المسيحية، وأنجبوا ثلاثة عشر ة طفلًا.
- ويبدأ يوم الأسرة بأكملها بالقداس وينتهي بالمسبحة الوردية. في عام 1900 تخرج في الطب.
- في عام 1902 م أسس لاديسلاو مستشفى خاص به ن فكان يوجد بها خمسة وعشرون سريرًا في مدينة كيتسى بالنمسا.
- حيث عمل كطبيب بها خلال الحرب العالمية الأولى. ثم بدا بتوسيع المستشفى إلى أن أصبح بها مائة وعشرون سريرًا. فبدا بعلاج الجنود الجرحى من جراء الحرب. ثم ورث قلعة كورميند في المجر
- اوقد فقد ابنه الأكبر أودون، 21 عامًا، بسبب التهاب الزائدة الدودية وقد قبل هذا الأمر بروح مسيحية وقال هذه إرادة الله. والرب أعطي والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. وأصيب لاديسلاو بورم في المثانة. ورقد لاديسلاو بعطر القداسة في 22 يناير 1931م حيق قضى أربعة عشر شهرًا بمصحة في فيينا. عن عمر يناهز الستين عامًا. وقام بالصلاة عليه رئيس أساقفة فيينا، الكاردينال فريدريش جوستاف بيفل. وأعلان طبيب الفقراء طوباويًا في 23 مارس 2003م، على يدى البابا القديس يوحنا بولس الثاني.