الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوي لاديسلاو باتياني

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الإثنين، ذكري الطوباوي لاديسلاو باتياني-ستراتمان.



ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني:-