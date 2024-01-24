سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 24-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

يهتم قطاع كبير من المصريين بالبحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-1-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك لرغبتهم في توفيرعملة المملكة السعودية بالسعر الرسمي لاسيما الراغبون في السفر لأداء العمرة خلال شهر رجب وشعبان ورمضان وكذلك الراغبون فى السفر للعمل أو الزيارة.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-1-2024 مقابل الجنيه المصري

تم تحديث مواقع البنوك الإلكترونية عبر الإنترنت لتوضيح سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-1-2024 بنهاية التداول في البنوك المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، وبلغ متوسط سعر صرف الريال 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقًا للبيان الأحدث للبنك المركزي المنشور على موقعه الرسمي.

كما يتضمن هذا البيان متوسطات صرف سلة العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، ويقدم الدستور سعر العملة السعودية أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 24-1-2024

اليوم، سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني، بلغ سعر الريال السعودي 8.17 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

أما في بنك كريدي أجريكول مصر، فقد سجل سعر الريال السعودي 8.16 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

تم تحديث أسعار صرف الريال السعودي في بنوك مصرية مختلفة كما يلي:

- في بنك الإسكندرية، ارتفع سعر الشراء إلى 8.21 جنيه وسعر البيع إلى 8.25 جنيه.

- أما في البنك المصري الخليجي، فقد بلغ سعر الشراء 8.17 جنيه وسعر البيع 8.25 جنيه.

- وفي بنك التنمية الصناعية، فقد سجل سعر الشراء 8.11 جنيه وسعر البيع 8.22 جنيه.

أسعار الريال السعودي في بنوك مصرية مختلفة

تتراوح أسعار الريال السعودي في بنك بلوم مصر بين 8.11 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، فيما تتراوح في بنك أبو ظبي التجاري بين 8.02 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، أما في بنك التعمير والإسكان فقد بلغت قيمته 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار الأمريكي

وحافظ الريال السعودي على استقراره مقابل الدولار الأمريكي ليسجل 27. دولار.

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