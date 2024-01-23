الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى فى مصر مقابل الجنيه المصري والدولار اليوم بالتعاملات المسائية

الريال السعودي
الريال السعودي

يبحث أصحاب المال والأعمال على محركات بحث جوجل، عن سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية مع توافد المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء عمرة رجب وشعبان.

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري

ويتساءل كثير من عملاء البنوك عن كيفية الحصول على العملة السعودية من البنك والذي اشترط أن يكون العميل يمتلك حساب بنكي مر عليه 6 أشهر، ويرفق تذكرة الطيران وتأشيرة السفر للأراضي السعودية والجواز ويحصل المعتمر علي 2000 ريال سعودي قبل موعد السفر بـ 48 ساعة.

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري

وقرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة على أن يتم استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الحالي.

سعر الريال السعودي  في مصر بالتعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 23-1-2024.

وينشر الدستور سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية وفقًا لشاشات التداول ومواقع إلكترونية رسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في مصر

سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 22-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، سجل نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك الأهلي المصري 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري سجل نحو  8.19 جنيه للشراء و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 بالتعاملات المسائية سجل نحو 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 1 ريال سعودي يعادل 3.735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024.

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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 22-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

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