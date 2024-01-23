الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر 2024، سؤال تصدر محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، وتعتبر أسعار الدولار من أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المحلية في مختلف الدول، حيث استقر سعر الدولار وفقًا للبنك المركزي المصري. 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 

ودائمًا تؤثر تحركات الدولار على السوق المحلي، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والسلع مثل الذهب، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، استقرارًا خلال التعاملات المسائية، حيث يقدم موقع الدستور خدمة إخبارية يومية لمتابعيه لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث يرتبط سعر صرف الدولار ببعض أسعار السلع في الأسواق.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 وواصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 في بنك مصر مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-1-2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 استقراره مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة وإليك بعض الأسعار:

سعر اليورو سجل 33.60 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي سجل 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر سعر الجنيه الإسترليني 39.16 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

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