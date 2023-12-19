الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات في البنوك

الدولار
الدولار

تصدر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ، محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين المصريين المسافرين إلى خارج البلاد، لذا يحرص "الدستور" على نشر سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك المصرية. 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار في مصر اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، حيث سجل نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

اقرأ ايضا

في اخر تحديث.. سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-12-2023 فى البنوك المصرية

 

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، خلال منتصف التعاملات سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الثلاثاء البنوك المصرية البنك المركزي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-12-2023 فى البنوك المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

خبير أوابك: روسيا تبدأ إنتاج الغاز المسال رغم العقوبات الأمريكية

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

استعدادًا للشتاء.. "الأرصاد" تنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

انفجار أسطوانة غاز وراء حريق شقة ومصرع فتاة بحدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)