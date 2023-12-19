سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات في البنوك

تصدر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ، محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين المصريين المسافرين إلى خارج البلاد، لذا يحرص "الدستور" على نشر سعر الدولار في مصر اليوم في البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار في مصر اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، حيث سجل نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في مصر 2023 في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، خلال منتصف التعاملات سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع