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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-12-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يحرص المواطنين المسافرين إلى خارج البلاد على معرفة سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الثلاثاء 19-12-2023 في البنوك عبر جوجل، حيث استقرت أسعار سعر الدولار مقابل سعر الجنيه مع بدء تعاملات اليوم بالبنوك الحكومية والبنوك الخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفي.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في البنوك  

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف العربي الدولي نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر


سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان


سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

استقرار أسعار الدولار وتباين "اليورو" و"الإسترلينى" فى بداية التعاملات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري وأسعار العملات فى مصر

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

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