أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-1-2024 خلال منتصف التعاملات

تعتبر أسعار الدولار من أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المحلية في مختلف الدول، ودائمًا يتصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 محركات بحث جوجل، حيث شهد سعر الدولار استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

ودائمًا تؤثر تحركات الدولار على السوق المحلي، حيث تتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والسلع مثل الذهب، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، استقرارًا خلال منتصف التعاملات، ويقدم موقع الدستور خدمة إخبارية يومية لمتابعيه لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث يرتبط سعر صرف الدولار ببعض أسعار السلع في الأسواق.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 في بنك مصر مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

كما واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 استقراره في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة وإليك بعض الأسعار:

سعر اليورو سجل 33.60 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي سجل 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر سعر الجنيه الإسترليني 39.16 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.