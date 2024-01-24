لتنشيط السياحة.. تفاصيل مبادرة وزارة الطيران لتخفيض أسعار الرحلات

أطلقت وزارة الطيران المدني عدد من الرحلات التشجيعية للمسافرين بأسعار مخفضة لشركتي مصر للطيران وإير كايرو بين مصر وعدد من الدول الأجنبية والعربية، لتنشيط السياحة وحركة السفر بالمطارات المصرية.

وأكد المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تدرس حاليا تقديم عروض ترويجة وتنافسية في نفس الوقت لتنشيط حركة السياحة للمقاصد المصرية.

رحلات داخلية تبدأ من 2300 جنيه

أضاف زكريا في تصريحات لـ"الدستور" أن مصر للطيران تدرس طرح العديد من العروض الترويجية التي تساهم بشكل مباشر في تنشيط حركة السياحة وفقا لإمكانيات الشركة واتجاهات الدولة.

وتابع أن مصر للطيران للخطوط أطلقت بالفعل عددا من الحوافز التشجيعية للمسافرين من خلال طرح تخفيضات على أسعار لرحلاتها الداخلية إلى المدن السياحية المصرية خاصة مدن الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، تزامنا مع إجازات منتصف العام الدراسي، وتطرح تخفيضا للعائلة من خلال قيام الأب بدفع التذكرة كاملة على أن تحصل الزوجة علي تخفيض 25% والأبناء على تخفيض 33%.

وقال الطيار محمد موسى، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن مصر للطيران تعمل ضمن منظومة هدفها تقديم أسعار تنافسية للمسافرين كما أن الشركة الوطنية تحرص على تقديم كافة سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وأضاف موسى أنه تم طرح تخفيضات لعدد من الوجهات السياحية بمصر سواء للمصريين أو الأجانب، مضيفا أن التخفيضات سارية خلال الفترة من 25 يناير وحتى 10 فبراير 2024، وخلال الفترة من 25 يونيو وحتى 25 سبتمبر 2024.

وقال حسين الشريف، رئيس مجلس إدارة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، إن الشركة تعمل بنظام الطيران المنخفض التكاليف لتناسب كافة العملاء، بالإضافة إلى أنها تقدم عروضا ترويجية خاصة خلال الأعياد والإجازات الرسمية بهدف تشجيع الحركة السياحية.

وأضاف الشريف أن الشركة أطلقت ابتداء من الثلاثاء الماضي عدد من الرحلات التشجيعية ورحلات داخلية خلال إجازة نصف العام بأسعار تبدأ من 2300 جنيه، وتأتي تلك الرحلات في إطار حرص إير كايرو على تقديم خدمات متميزة للعملاء، وتوفير خيارات متنوعة من الرحلات لتلبية احتياجاتهم المختلفة.

وأضافت أن المسؤولين يسعون من خلال هذه الرحلات إلى المساهمة في دعم قطاع السياحة المصري وتعزيز حركة السفر بين مصر ومختلف دول العالم من خلال فتح العديد من النقاط الجديدة وتقديم عروض تنافسية.

وأضاف الشريف أن الشركة قررت تشغيل رحلات طيران إضافية خلال إجازة نصف العام، حيث تسير الشركة 140 رحلة أسبوعية، بهدف تسهيل السفر للمواطنين المصريين والمقيمين في مصر إلى مختلف أنحاء البلاد.

