الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لتنشيط السياحة.. تفاصيل مبادرة وزارة الطيران لتخفيض أسعار الرحلات

وزارة الطيران المدني
وزارة الطيران المدني

أطلقت وزارة الطيران المدني عدد من الرحلات التشجيعية للمسافرين بأسعار مخفضة لشركتي مصر للطيران وإير كايرو بين مصر وعدد من الدول الأجنبية والعربية، لتنشيط السياحة وحركة السفر بالمطارات المصرية.

وأكد المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تدرس حاليا تقديم عروض ترويجة وتنافسية في نفس الوقت لتنشيط حركة السياحة للمقاصد المصرية. 

مصر للطيران تطلق رحلات جديدة مباشرة إلى مدينتى الطائف وتبوك

 

txt

اعتبارًا من 25 يناير مصر للطيران تضيف نقطة جديدة فى السوق الليبية

رحلات داخلية تبدأ من 2300 جنيه 

أضاف زكريا في تصريحات لـ"الدستور" أن مصر للطيران تدرس طرح العديد من العروض الترويجية التي تساهم بشكل مباشر في تنشيط حركة السياحة وفقا لإمكانيات الشركة واتجاهات الدولة.

 وتابع أن مصر للطيران للخطوط أطلقت بالفعل عددا من الحوافز التشجيعية للمسافرين من خلال طرح تخفيضات على أسعار لرحلاتها الداخلية إلى المدن السياحية المصرية خاصة مدن الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، تزامنا مع إجازات منتصف العام الدراسي، وتطرح تخفيضا للعائلة من خلال قيام الأب بدفع التذكرة كاملة على أن تحصل الزوجة علي تخفيض 25% والأبناء على تخفيض 33%.

وقال الطيار محمد موسى، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن مصر للطيران تعمل ضمن منظومة هدفها تقديم أسعار تنافسية للمسافرين كما أن الشركة الوطنية تحرص على تقديم كافة سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وأضاف موسى أنه تم طرح تخفيضات لعدد من الوجهات السياحية بمصر سواء للمصريين أو الأجانب، مضيفا أن التخفيضات سارية خلال الفترة من 25 يناير وحتى 10 فبراير 2024، وخلال الفترة من 25 يونيو وحتى 25 سبتمبر 2024.

وقال حسين الشريف، رئيس مجلس إدارة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، إن الشركة تعمل بنظام الطيران المنخفض التكاليف لتناسب كافة العملاء، بالإضافة إلى أنها تقدم عروضا ترويجية خاصة خلال الأعياد والإجازات الرسمية بهدف تشجيع الحركة السياحية.

وأضاف الشريف أن الشركة أطلقت ابتداء من الثلاثاء الماضي عدد من الرحلات التشجيعية ورحلات داخلية خلال إجازة نصف العام بأسعار تبدأ من 2300 جنيه، وتأتي تلك الرحلات في إطار حرص إير كايرو على تقديم خدمات متميزة للعملاء، وتوفير خيارات متنوعة من الرحلات لتلبية احتياجاتهم المختلفة.

وأضافت أن المسؤولين يسعون من خلال هذه الرحلات إلى المساهمة في دعم قطاع السياحة المصري وتعزيز حركة السفر بين مصر ومختلف دول العالم من خلال فتح العديد من النقاط الجديدة وتقديم عروض تنافسية.

وأضاف الشريف أن الشركة قررت تشغيل رحلات طيران إضافية خلال إجازة نصف العام، حيث تسير الشركة 140 رحلة أسبوعية، بهدف تسهيل السفر للمواطنين المصريين والمقيمين في مصر إلى مختلف أنحاء البلاد.
 

ستر ودفا وإطعام بطاطين وزارة الطيران المدني صر للطيران المطارات السياحة الطيران

مواد متعلقة

تعرف على جهود وزارة الطيران المدني خلال 2023

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

وسام على صدرى| أول تعليق للقديرة سميحة أيوب بعد موقف الرئيس معها فى احتفالية الشرطة (خاص)

بعد زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. جمهورهما: "يارب ترجعوا لبعض"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟