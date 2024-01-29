أسعار الأسمنت اليوم الاثنين الموافق 29 فبراير 2024

ترصد الدستور في التقرير التالي أسعار الأسمنت اليوم 29 فبراير 2024 في إطار رصد أسعار مواد البناء التي يبحث عنها بصفة مستمرة المتعاملون في قطاع التشييد والبناء ومع الارتفاعات المتغيرة الموجودة في السوق.



أسعار الأسمنت اليوم 2024

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم 29 فبراير حالة من الاستقرار حيث سجلت أسعار أسمنت الرمادي نحو 2373 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت المسلح نحو 1750 جنيها للطن.

فيما سجل سعر طن أسمنت المخصوص 1700 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت وادي النيل1680 جنيها للطن.

وسجلت أسعار طن الأسمنت طرة حلوان نحو 1710 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 1700 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل سعر أسمنت السهم نحو 1680جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت الأبيض نحو 3600 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم 2024

فيما سجل سعر طن أسمنت سوبر سيناء نحو 2450 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 3550 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت الواحة المخلوط نحو 1130 جنيها للطن.

وتشهد أسعار مواد البناء حركة من المتغيرات اليومية في إطار ما يشهده السوق من حركة متغيرات في الأسعار خلال الفترة الأخيرة مما تتسبب في ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 40٪ حيث تشهد الأسعار حالة من المتغيرات نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد الخاص ببعض مواد البناء مما ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار.