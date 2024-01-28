سعر الحديد والأسمنت اليوم.. أسعار مواد البناء الأحد 2024/1/28

استقرت أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت حتى الآن في معاملات بداية الأسبوع، والتي ترتبط بأسعار الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في مختلف المحافظات.

وننشر في هذا التقرير سعر الحديد والأسمنت وأسعار مواد البناء اليوم الأحد 28 /1 /2024 في مصر، وفق التحديث الثابت للسعر خلال معاملات الأسبوع الجاري.

سعر الحديد

طن حديد بشاى 42،500 جنيه.

طن حديد العتال 42،300 جنيه.

طن حديد المعادى 42،200 جنيه.

طن حديد الكومى 42،200 جنيه.

طن حديد المراكبى 42،400 جنيه.

طن حديد عطية 42،200 جنيه.

طن حديد العشري 42،100 جنيه.

طن حديد المصريين 42،000 جنيه.

طن حديد الجيوشي 42،000 جنيه.

طن حديد سرحان 40،300 جنيه.

طن حديد مصر ستيل 42،700 جنيه.

طن حديد بيانكو 40،000 جنيه.

سعر حديد عز في مصر اليوم

سعر الطن من حديد عز 43،000 جنيه الأكثر تداول في السوق العمراني المصري.



سعر الأسمنت اليوم الأحد



أسمنت المعلم 2،020 جنيه.

اسمنت السهم 2،020 جنيه.

أسمنت الفهد 1،990 جنيه.

أسمنت وادي النيل 2،020 جنيه.

العسكري بني سويف 2،020 جنيه.

أسمنت المسلح 2،130 جنيه.

جنوب الوادي 1،990 جنيه.

أسمنت المخصوص 2،050 جنيه.

أسمنت السويس 2،090 جنيه.

أسمنت السويدي 2،350 جنيه.

أسمنت العسكري 2،000 جنيه.

أسمنت النصر 2،050 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 1،990 جنيه.

أسمنت حلوان 2،040 جنيه.

أسمنت المنيا 2،020 جنيه.

أسمنت المهندس 2،200 جنيه.

أسمنت تايتان 2،010 جنيه.

أسمنت المصري 2،010 جنيه.

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.

أسمنت التعمير 2،120 جنيه.

أسمنت الصعيد 2،200 جنيه.

أسمنت أسيوط 2،200 جنيه.

أسمنت المصريين 2،150 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه.

أسمنت البرج 2،350 جنيه.

أسمنت الماكس 2،260 جنيه.

أسمنت النهضة 2،220 جنيه.

أسمنت أسوان 2،130 جنيه.

أسمنت السد العالي 2،130 جنيه.

أسمنت قنا 2،250 جنيه.

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سعر الرمل والزلط في السوق



رمل ناعم متر مكعب 85 جنيهًا.

رمل خشن متر مكعب 100 جنيه.

زلط عادة متر مكعب 215 جنيهًا.

زلط فينو متر مكعب 310 جنيهات.

زلط مخصوص متر مكعب 280 جنيهًا.

زلط سن 2 مقاس 22 مترًا مكعب 230 جنيهًا.