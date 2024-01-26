الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الكندوز" بـ280 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الجمعة

لحوم بلدية
لحوم بلدية

استقرت أسعار اللحوم البلدي في السوق، اليوم الجمعة، ولدى الجزارين، حيث سجل لحم الكندوز 280 و350 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الضأن بين 290 و300 جنيه، فيما تراوح  كيلو اللحم الجملي 250 و280 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وسجلت أسعار اللحم المفروم العادى بين 300 و330 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 250 و300 جنيه في الكيلو، فيما سجل  سعر الكبدة بين 300 و350 جنيهًا الكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة في منافذ وزارة الزراعة 225 جنيهًا، وبلغ أسعار اللحوم المجمدة من 170 لـ 190 جنيهًا، وبلغ  أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا، وبلغ سعر الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فيبلغ سعره 150 جنيهًا.

أسعار اللحوم المستوردة

وسجلت  أسعار اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة  160 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيهًا، وسعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة 280 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم الضأن الطازج 270 جنيهًا.

وكان أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع ينفذ خطة لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء وزيادة إنتاج الألبان وبيض المائدة من خلال عمليات التربية والتسمين وتوفير الأعلاف لصغار المربين التي تصل تكلفة 80% من الإنتاج، وكذلك تيسير تراخيص تشغيل المزارع وتوفير قواعد الأمن والأمان الحيوي ورفع كفاءة المزارع والتحسين الوراثي من خلال استيراد حيوانات عالية الإنتاجية واستيراد عجلات متخصصة لإنتاج اللبن واستيراد حيوانات ثنائية الغرض عالية الإنتاجية لصغار المربين الذين يملكون 80% من الثروة الحيوانية.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دعم مربي الماشية لزيادة الإنتاج.

الكندوز البلدي ب280جنيه للكيلو أسعار اللحوم الاسواق اليوم

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