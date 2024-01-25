الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع جديد

زيادة جديدة في أسعار طن الحديد اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024

الحديد
الحديد

يرصد “الدستور” في التقرير التالي أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس الموافق 25 يناير في ظل المتغيرات اليومية لأسعار الحديد على خلفية ارتفاع تكلفة الإنتاج وعقب نفي وزارة الصناعة دراسة الغاء فرض رسوم الاغراق علي واردات  الحديد من الخارج.

أسعار الحديد اليوم الخميس 25 يناير 2024 

وشهدت أسعار الحديد اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 حالة ارتفاع جديد وفقا لبوابة المعلومات الرئيسية بمركز معلومات مجلس الوزراء حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 48384 جنيها للطن بزيادة قدرها نحو 228 جنيها للطن .

وبلغ متوسط السعر نحو 47384 جنيها بينما بلغ أعلي سعر نحو 52 ألف جنيها في كلا من محافظتي الاسكندرية والاسماعيلية.

أسعار الحديد الاستثماري اليوم الخميس

فيما سجل الحديد الاستثماري نحو 44974 جنيها بزيادة قدرها 293 جنيها للطن .

وتشهد الأسعار حالة من التفاوت خلال الفترة الحالية ويختلف كل سعر عن كل منطقة وفقا للعرض والطلب ووفقا لنظام التسعير الذي يتعامل به المصنع أو التجار وفقا لسياسية الاقتصاد الحر التي يتم تطبيقها في مصر وتكون عرضة للعرض والطلب وأصبحت وفقا لسياسة التعامل بين الشركات والتجار والموردين .

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25 يناير 2024

أسعار الحديد اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23-1-2024

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية تنتج الحديد وتساهم في ضبط الأسعار الا أنها تعرضت لخسائر ومديونيات ضخمة جعلتها عرضة للتصفية مما ساهم في ارتفاع أسعار الحديد التي قفزت عقب تصفية الشركة وعقب اعلان وزارة الصناعة والتجارة عن نفيها لدراسة الغاء رسوم الاغراق علي الواردات من الحديد .

سعر الحديد 

سعر طن حديد بشاى 42،500 جنيه.
سعر الحديد العتال 42،300 جنيه.
سعر الحديد  المعادى 42،200 جنيه.
سعر الحديد  الكومى 42،200 جنيه.
سعر الحديد  المراكبى 42،400 جنيه.
سعر طن حديد عطية 42،200 جنيه.
سعر طن حديد العشري 42،100 جنيه.
سعر طن حديد المصريين 42،000 جنيه.
سعر طن حديد الجيوشي 42،000 جنيه.
سعر طن حديد سرحان 40،300 جنيه.
سعر طن حديد مصر ستيل 42،700 جنيه.
سعر طن حديد بيانكو 40،000 جنيه.

 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25 يناير 2024

 

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع اتفاقية إنشاء شركة جديدة لرفع تركيز خام الفوسفات

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