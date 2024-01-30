تراجع أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 على خلفية تراجع الإقبال على شراء مواد البناء عقب الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق منذ الأسبوع الماضي حتى منتصف الأسبوع الحالي.

وترصد “الدستور” أسعار الأسمنت بصفة يومية في إطار البحث المستمر عنها.

أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 تراجع في الأسعار حيث سجل سعر طن الرمادي نحو 2426 جنيها للطن بانخفاض حوالي 28 جنيها للطن عن الأسعار الماضية.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

وسجل سعر طن الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 نوع أسمنت المسلح نحو 1750 جنيها للطن بينما سجل سعر أسمنت طرة وحلوان نحو 1710 جنيها للطن فيما سجل سعر أسمنت المخصوص نحو 1700 جنيها للطن.

وسجل سعر طن أسمنت النصر نحو 1700 جنيها للطن فيما سجل سعر أسمنت وادي النيل نحو 1680 جنيها للطن فيما سجل سعر أسمنت السهم 1680 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت الابيض

وسجلت أسعار أسمنت الأبيض نحو 3600 جنيها للطن فيما سجل سعر أسمنت سوبر سيناء نحو 3450 جنيها للطن فيما سجل أسمنت الواحة الأبيض نحو 3550 جنيها للطن فيما سجل سعر أسمنت الواحة المخلوط نحو 1130 جنيها للطن.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار في السوق بسبب وجود زيادة في الطاقة الانتاجية الموجودة في مصر مع تراجع معدل البناء والتنفيذ في المشروعات العقارية بسبب ارتفاعات تكلفة مواد البناء خلال الفترة الأخيرة مما أدي الي استقرار سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء مع انخفاض في بعض الأنواع الخاصة بها.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024

وسجلت أسعار الحديد اليوم الموافق 30 يناير 2024 سعر ما بين 57 ألف جنيه الي 60 ألف جنيه كسعر للمستهلك بالنسبة لسعر طن حديد عز.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024

ووفقا للأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء فقد سجلت أسعار المصنع 52 ألف و552 جنيها للطن بينما سجل سعر الحديد الاستثماري نحو 48 ألف جنيه 884 جنيها للطن.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024

وسجلت أسعار حديد اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 حالة من الاستقرار عقب اعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن توقيع اتفاقية مع أحدي الشركات الصينية من أجل تشغيل شركة الدلتا للصلب إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالطاقة القصوى للإنتاج والتي تبلغ 500 ألف طن من البيلت وهو المادة الخام التي يتم تصنيع حديد التسليح منها حيث تشهد مصر احتياج كبير لخام البيلت مما أدي الي ارتفاع الأسعار مؤخرا في الأسواق علي خليفة ارتفاع سعر البيلت عالميا.

وارتفعت أسعار الحديد عقب نفي وزارة الصناعة والتجارة للإلغاء فرض رسوم على واردات الحديد القادمة من الخارج مما ساهم في رفع الأسعار خلال فترة قصيرة.