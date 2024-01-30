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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 30-1-2024

مواد البناء
مواد البناء

يحرص الكثير من المستثمرين خلال الساعات القليلة الماضية والمقاولين على معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 30-1-2024 عبر جوجل، حيث سجَّل الحديد الاستثماري قيمة 47 ألفا و760 جنيها تسليم أرض المصنع، وسيضاف إليه هامش ربح فيما سيخص تجار التجزئة، وكذا كلفة النقل من خلال المصنع للمخازن.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 30-1-2024

وتستعرض "الدستور" أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-1-2024 والأسمنت من خلال بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء،

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء

سعر حديد عز اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-1-2024، بالنسبة لطن حديد عز قيمة 50 ألفا و465 جنيها تسليم أرض المصنع، وقد جاءت أسعار الحديد كالتالي:

سعر الحديد اليوم

سعر حديد المصريين اليوم

أسعار الحديد اليوم بالنسبة لحديد بشاي نحو 42 ألفا و500 جنيه.
وصل سعر حديد المعادي نحو 43 ألفا و600 جنيه.
سجل حديد الكومي 42 ألفا و200 جنيه.
سجل سعر حديد المصريين اليوم، نحو 43 ألفا و700 جنيه.
حديد المراكبي سجل 42 ألفا و400 جنيه.
بلغ سعر حديد عطية 42 ألفًا و200 جنيه.
حديد العشري سجل 42 ألفا و100 جنيه.
بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم، 43 ألفا و900 جنيه للطن.

سعر الإسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، حيث وصل قيمته في شركة أسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن، والنصر قيمة 2030 جنيهًا، والممتاز مبلغ 2100 جنيه، والعسكري 2000 جنيه، والتعمير قيمة 2120 جنيهًا.

وبلغ أسمنت السويدي مبلغ 2350 حنيهًا للطن، والسويس مبلغ 2080 جنيهًا، وحلوان 2040 جنيهًا، والمخصوص قيمة 2090 جنيهًا.

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وحققت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء مستوى سعري ستتراوح ما بين  مبلغ 1250 - 1400 جنيه، والأسمنت المقاوم بلغ ما بين 2050 - 2370 جنيهًا، والأسمنت الأبيض ما بين مبلغ 3500 - 3600 جنيه.

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