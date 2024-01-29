57 ألف جنيه للمستهلك.. أسعار الحديد اليوم الأثنين الموافق 29 يناير 2024

ترصد الدستور في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم الأثنين الموافق 29 يناير 2024 في اطار المتابعة اليومية لحركة الأسعار المتغيرة حيث ارتفعت الأسعا مؤخرا وسجل طن حديد عز بالنسبة لسعر البيع للمصنع نحو 55281 جنيه بينما سجل سعر البيع الاسترشادي لتجار التجزئة تسليم أرض المخزن نحو 56663 جنيها فيما سجل سعر البيع للمستهلك نحو 57271 جنيها للطن.

أسعار الحديد اليوم الأثنين الموافق 29 يناير 2024

سجر سعر البيع لطن الحديد أركو ستيل نحو 53 ألف جنيه للطن سعر بيع المصنع فيما سجل سعر بيع طن الحديد مصر ستيل نحو 50 ألف جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وسجل سعر الحديد عنتر ستيل نحو 51 ألف جنيه للطن فيما سجل سعر الحديد العلا ستيل نحو 51 ألف جنيه للطن.

سعر الحديد اليوم في مصر

وسجل أسعار الحديد اليوم من نوع حديد الجيوشي نحو 50 ألف جنيه للطن فيما سجل سعر الحديد نوع الكو ستيل نحو 50 ألف جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم الأثنين للمستهلك

وتسهد أسعار الحديد اليوم تغييرات سريعة حيث تم ارتفاع سعر طن الحديد خلال الأسبوع 3 مرات زيادة جديدة علي خليفة ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا والتكلفة وعمل المصانع بنصف الطاقة الانتايجة لها بالاضافة الي تصدير نسبة كبيرة من المنتجات الخاصة بهم للخارج بسبب الحاجة الي جلب الدولار لشراء الخاكات ومستلزمات الانتاج مما ساهم في ارتفاع أسعارالحديد بحسب قولهم.

وسجل سعر طن الحديد عالميا نحو 613 دولار للطن بأقل مما يباع في مصر الا أن الأسعار تشهد حالة من التفاوت الكبير حاليا علي خلفية الارتفاعات الغير مجدية حاليا يوميا.