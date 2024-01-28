الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زيادة جديدة.. أسعار طن الحديد اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024

أسعار طن الحديد
أسعار طن الحديد اليوم الأحد

ترصد الدستور في التقرير التالي أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 في ظل المتغيرات اليومية لأسعار الحديد على خلفية ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي للأسعار.

أسعار طن الحديد اليوم الأحد 

وسجل طن حديد عز اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 نحو 55280 جنيها للطن بزيادة قدرها حوالي 7000 جنيها للطن حيث كان السعر قد سجل قبل الزيادة نحو 48300 جنيها للطن.

أسعار طن الحديد اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024

فيما سجلت أسعار حديد باقي الفئات زيادة جديدة من 1500 جنيها إلى 3000 جنيه للطن زيادة.

وسجلت أسعار طن حديد اركو ستيل نحو سعر 53 ألف جنيه للطن  فيما سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 50 ألف جنيه للطن.

فيما سجل سعر طن حديد عنتر ستيل نحو 51 ألف جنيه للطن فميا سجل سعر طن حديد  العلا استيل نحو 51 ألف جنيه للطن.

بينما سجل سعر طن حديد الجيوشي نحو 50 ألف جنيه للطن فيما سجل سعر طن حديد الكو ستيل نحو 50 ألف جنيه للطن.

وتشهد أسعار الحديد في مصر حالة من الارتفاع الشديد نتيجة المتغيرات التي تحدث على خلفية ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وتحوط المصنعين للارتفاعات ما يجعلها ترفع من الأسعار في إطار مواكبة التغييرات التي تحدث على أسعار الدولار في السوق السوداء ومع نفي وزارة التجارة والصناعة لدراسة إلغاء رسوم الواردات على الحديد من الخارج.

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