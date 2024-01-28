"اللي حصلي محدش يتحمله".. سر حلاقة شعر خالد سليم وبكاءه على الهواء (فيديوجراف)

دعم الفنان خالد سليم والدته في محنه مرضها وإصابتها بمرض سرطان الثدي، وعبر عن حزنه ومدى تأثره نفسيا خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

وبمجرد ظهوره تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ن حلق شعر رأسه على الهواء.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل تصدر الفنان خالد سليم لمواقع التواصل الاجتماعي ودعمه لمرض والدته.

خالد سليم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر اسم الفنان خالد سليم، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب حلاقة شعره على الهواء مباشرة في أحد البرامج التي ظهر فيها، وهو الأمر الذي أثار دهشة الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

ويرصد "الدستور" القصة الكاملة لـ"حلق" الفنان خالد سليم شعره على الهواء، في سياق السطور التالية.

وتفاعل مع الفنان خالد سليم عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب حبه لوالدته الذي أظهره بحلاقة شعره وذلك على طريقة الفنان أحمد حلمي في الفيلم السينمائي "١٠٠٠ مبروك".

وشارك خالد سليم في عدد من المسلسلات منها "آن الأوان، وموجة حارة، وحكاية حياة، وجبل الحلال، والحب سلطان، وسيرة حب، وبعد البداية، ومأمون وشركاه، واختيار إجباري، وولاد تسعة ورسايل، وبلا دليل".