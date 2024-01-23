خالد سليم فى منزل العندليب: زيارة عزيزة على قلبى للمرة الثانية (صور)

شارك الفنان خالد سليم جمهوره عبر صفحاته الرسمية عبر موقع "فيسبوك" وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" مجموعة من الصور له من داخل منزل العندليب عبد الحليم حافظ أثناء زيارته له بسبب حبه للفن.

وكتب خالد سليم على الصور التي شارك بها جمهوره قائلًا:"تشرفت اليوم بزيارة عزيزة على قلبي للمرة الثانية.. بعد 20 سنة من أول زيارة.. بيت العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، إحساس رائع إني كنت في بيته وبين الجدران إللي كانت شاهدة على كل حياته وإبداعاته".

وأضاف: "لقاءاته بعمالقة الملحنين والشعراء والموسيقيين .. وإبداعاته وبروفاته وضحكاته وحزنه ومرضه.. وإني أشوف كل أدواته ومقتنياته وأدخل غرفة نومه..حقيقةً .. هو كان وسيظل رائد المشاعر والإحساس والرومانسية والتجديد والإبداع .. العندليب .. حليم" .

وشارك خالد سليم في عدد من المسلسلات منها آن الأوان، وموجة حارة، وحكاية حياة، وجبل الحلال، والحب سلطان، وسيرة حب، وبعد البداية، ومأمون وشركاه، واختيار إجباري، وولاد تسعة ورسايل، وبلا دليل.

الأغنيات

الفنان خالد سليم لديه عدد كبير من الأغنيات الشهيرة منها، عالم تاني، وقالت أحبك، وأنا حبيت وأعترف، ولا ليلة ولا يوم، بلاش الملامة.