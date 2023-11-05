في عيد ميلاده.. تعرف على أهم أعمال الفنان خالد سليم

يحتفل خالد سليم غدًا بعيد ميلاده وهو المولود في 6 نوفمبرمن العام 1975.

يتمتع خالد سليم بموهبة كبيرة منذ بداياته وتم تكريمه كأحسن صوت صاعد لعام 2000 في حفل «نجوم 2000» في قناة النيل للمنوعات، كما قدم حفلات على مسرح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية.

أبرز أعماله

شارك سليم في عدد من الأفلام السينمائية من بطولته، ومنها سنة أولى نصب أول افلامه إنتاج سنة 2003 بطولة خالد سليم احمد عز ونور اللبنانيه وداليا البحيري وحسن حسني وباقه من النجوم تأليف دكتوره سميره محسن واخراج كامله أبو ذكري، وكان يوم حبك، وثاني افلام النجم خالد سليم 2004 بطولة خالد سليم وداليا البحيري وخالد سرحان ومحمد رجب قصة مراد منير واخراج ايهاب لمعي، وعمليات خاصة إنتاج 2008 بطولة خالد سليم وامير كراره ونبيل عيسى وتامر هجرس والنجم مصطفى فهمي ونيكول سابا قصة عمر طاهر وسيناريو احمد عيسى إخراج عثمان أبو لبن، وكارت ميموري، وجوازة ميري شارك كضيف شرف بجوار الفنانه ياسمين عبد العزيز، وشكة دبوس إنتاج 2016 بطولة خالد سليم ومي سليم ومحمد شاهين ونسرين أمين وسامية الطرابلسي تاليف أيمن عبد الرحمن واخراج احمد عبد الله صالح، وجدو مشاكل من إنتاج شركة صولو للإنتاج الفني سنة 2020 بطولة خالد سليم ولطفي لبيب ومي القاضي ونخبه من النجوم تاليف محمود حسن عبد العليم واخراج وائل الرومي.

المسلسلات

كما شارك خالد سليم في عدد من المسلسلات منها آن الأوان، وموجة حارة، وحكاية حياة، وجبل الحلال،والحب سلطان، وسيرة حب، وبعد البداية، ومأمون وشركاه، وإختيار إجباري، وولاد تسعة ورسايل، وبلا دليل.

الأغنيات

لخالد سليم عدد كبير من الأغنيات الشهيرة منها، عالم تاني، وقالت أحبك، وانا حبيت واعترف، ولا ليلة ولا يوم، بلاش الملامة.