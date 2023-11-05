الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في عيد ميلاده.. تعرف على أهم أعمال الفنان خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم

يحتفل خالد سليم غدًا بعيد ميلاده وهو المولود في 6 نوفمبرمن العام 1975.

يتمتع خالد سليم بموهبة كبيرة منذ بداياته وتم تكريمه كأحسن صوت صاعد لعام 2000 في حفل «نجوم 2000» في قناة النيل للمنوعات، كما قدم حفلات على مسرح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية.

بمقطع من "الضمير العربي".. خالد سليم ينعي شهداء قطاع غزة (فيديو)

أبرز أعماله

شارك سليم في عدد من الأفلام السينمائية من بطولته، ومنها سنة أولى نصب أول افلامه إنتاج سنة 2003 بطولة خالد سليم احمد عز ونور اللبنانيه وداليا البحيري وحسن حسني وباقه من النجوم تأليف دكتوره سميره محسن واخراج كامله أبو ذكري، وكان يوم حبك، وثاني افلام النجم خالد سليم 2004 بطولة خالد سليم وداليا البحيري وخالد سرحان ومحمد رجب قصة مراد منير واخراج ايهاب لمعي، وعمليات خاصة إنتاج 2008 بطولة خالد سليم وامير كراره ونبيل عيسى وتامر هجرس والنجم مصطفى فهمي ونيكول سابا قصة عمر طاهر وسيناريو احمد عيسى إخراج عثمان أبو لبن، وكارت ميموري، وجوازة ميري شارك كضيف شرف بجوار الفنانه ياسمين عبد العزيز، وشكة دبوس إنتاج 2016 بطولة خالد سليم ومي سليم ومحمد شاهين ونسرين أمين وسامية الطرابلسي تاليف أيمن عبد الرحمن واخراج احمد عبد الله صالح، وجدو مشاكل من إنتاج شركة صولو للإنتاج الفني سنة 2020 بطولة خالد سليم ولطفي لبيب ومي القاضي ونخبه من النجوم تاليف محمود حسن عبد العليم واخراج وائل الرومي.

المسلسلات

كما شارك خالد سليم في عدد من المسلسلات منها آن الأوان، وموجة حارة، وحكاية حياة، وجبل الحلال،والحب سلطان، وسيرة حب، وبعد البداية، ومأمون وشركاه، وإختيار إجباري، وولاد تسعة ورسايل، وبلا دليل.

الأغنيات

لخالد سليم عدد كبير من الأغنيات الشهيرة منها، عالم تاني، وقالت أحبك، وانا حبيت واعترف، ولا ليلة ولا يوم، بلاش الملامة.

خالد سليم مسرح دار الأوبرا قناة النيل مير كراره كاملة أبو ذكري

مواد متعلقة

خالد سليم لـ"الدستور": أشارك في مهرجان الموسيقى العربية منذ عام 2007

خالد سليم يتألق في حفل أوبرا الإسكندرية ويداعب الجمهور "وحشتوني أوي"

الأكثر قراءة

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

"اصمدوا فى أرضكم ونحن معكم".. رسالة من الشارع المصرى للشعب الفلسطينى

"لن يستطيعوا إنهاء حماس".. البعثة الأممية لحقوق الإنسان: ما يفعله نتنياهو هروب إلى الأمام

الليلة بـ700 جنيه.. ضبط 13 فتاة ليل في مداهمة ديسكوهات وبارات الهرم

افتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

كيف ضغطت مصر على إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض !

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: نلتزم بالقانون الدولى ولكننا سنقوم بأى شىء للتخلص من "حماس"

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة