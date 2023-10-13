بمقطع من "الضمير العربي".. خالد سليم ينعي شهداء قطاع غزة (فيديو)

نعى المطرب خالد سليم الشهداء الفلسطنيين ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر “سليم” مقطع فيديو من الأوبريت الشهير “الضمير العربي” والذي طرح في عام 2008، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق عليه: “رحم الله كل شهداء فلسطين.. و يا رب ألطف بهم وانصرهم.. وابعد عنهم كل شر.. أللهم آمين.. فلسطين في القلب”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.