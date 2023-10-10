الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد سليم لـ"الدستور": أشارك في مهرجان الموسيقى العربية منذ عام 2007

خالد سليم
خالد سليم

أعرب النجم خالد سليم عن فخره بالمشاركة المستمرة في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية كل عام.

 

وقال خالد في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يشارك في فعاليات مهرجان الموسيقى منذ عام 2007، مشيرا إلى أنه واحدا من أهم المهرجانات الغنائية المصرية التي تقام في الوطن العربي وله طابع خاص بالنسبة له.

 

وأضاف “سليم”، أنه يشارك هذا العام بحفلين غنائيين بين القاهرة والإسكندرية معربًا عن سعادته بمقابلته للجمهور مرتين ضمن فاعليات المهرجان وهذا يحمله مسئولية كبيرة في اختياره بعناية لبرنامج أغنياته التي سيقدمها للجمهور خلال الحفلات.

 

تفاصيل حفلتي خالد سليم بالدورة 23 لمهرجان الموسيقى العربية

ويحيي خالد سليم حفله الأول بالدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية في يوم 25 أكتوبر الجاري على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة بمصاحبة فرقته الموسيقية وبقيادة المايسترو ماجد سرور.

 

وفي اليوم التالي الموافق 26 أكتوبر الجاري يحيي خالد سليم حفله الثاني على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية برفقة فرقته الموسيقية وقيادة المايسترو ماجد سرور أيضا.

24 أكتوبر.. عمر خيرت يحتفل بمئوية سيد درويش في افتتاحية مهرجان الموسيقى العربية

النجم خالد سليم خالد سليم مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الموسيقى العربية الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية حفلتي خالد سليم

مواد متعلقة

أجواء رومانسية.. تامر عاشور يرقص برفقة زوجته على أنغام "خلينى فى حضنك" (فيديو)

تكريم أبطال حرب أكتوبر المجيدة بمركز الثقافة السينمائية (صور)

بث مباشر لقناة القاهرة الإخبارية لمشتركى منصة WATCH IT

الفيديو الأول من حفل زفاف وعقد قران تامر عاشور والإعلامية نانسى نور

تفاصيل حفلتي أحمد جمال بمهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة والإسكندرية

ينطلق السبت.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "ورق التوت" والعرض عبر cbc وWATCH IT

رسميا.. عقد قران تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور (صور)

تضامنًا مع فلسطين.. رنا سماحة تعلق إصدار أغنيات ألبومها الجديد

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء