خالد سليم لـ"الدستور": أشارك في مهرجان الموسيقى العربية منذ عام 2007

أعرب النجم خالد سليم عن فخره بالمشاركة المستمرة في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية كل عام.

وقال خالد في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يشارك في فعاليات مهرجان الموسيقى منذ عام 2007، مشيرا إلى أنه واحدا من أهم المهرجانات الغنائية المصرية التي تقام في الوطن العربي وله طابع خاص بالنسبة له.

وأضاف “سليم”، أنه يشارك هذا العام بحفلين غنائيين بين القاهرة والإسكندرية معربًا عن سعادته بمقابلته للجمهور مرتين ضمن فاعليات المهرجان وهذا يحمله مسئولية كبيرة في اختياره بعناية لبرنامج أغنياته التي سيقدمها للجمهور خلال الحفلات.

تفاصيل حفلتي خالد سليم بالدورة 23 لمهرجان الموسيقى العربية

ويحيي خالد سليم حفله الأول بالدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية في يوم 25 أكتوبر الجاري على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة بمصاحبة فرقته الموسيقية وبقيادة المايسترو ماجد سرور.

وفي اليوم التالي الموافق 26 أكتوبر الجاري يحيي خالد سليم حفله الثاني على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية برفقة فرقته الموسيقية وقيادة المايسترو ماجد سرور أيضا.