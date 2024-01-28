الأكثر بحثا.. القصة الكاملة لـ "حلق" خالد سليم شعره على الهواء

على طريقة أحمد حلمي

تصدر اسم الفنان خالد سليم، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب حلاقة شعره على الهواء مباشرة في أحد البرامج التي ظهر فيها وهو الأمر الذي أثار دهشة الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

ويرصد "الدستور" القصة الكاملة لـ "حلق" الفنان خالد سليم شعره على الهواء، في سياق السطور التالية.



حالة من الحزن الشديدة سيطرت على الفنان خالد سليم، وجعلته يلجأ إلى حلاقة شعره على الهواء مباشرة وذلك بسبب إصابة والدته بمرض السرطان، وبسبب العلاج الذي تحصل عليه وهو العلاج الكيميائي يتسبب في سقوط شعرها، قرر نجلها الفنان خالد سليم بالتضامن معها من خلال حلاقة شعره على الهواء مباشرة.



وتفاعل مع الفنان خالد سليم عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب حبه لوالدته الذي أظهره بحلاقة شعره وذلك على طريقة الفنان أحمد حلمي في الفيلم السينمائي "١٠٠٠ مبروك".

وشارك خالد سليم في عدد من المسلسلات منها “آن الأوان، وموجة حارة، وحكاية حياة، وجبل الحلال، والحب سلطان، وسيرة حب، وبعد البداية، ومأمون وشركاه، واختيار إجباري، وولاد تسعة ورسايل، وبلا دليل”.

الأغنيات

الفنان خالد سليم لديه عدد كبير من الأغنيات الشهيرة منها، “عالم تاني، وقالت أحبك، وأنا حبيت وأعترف، ولا ليلة ولا يوم، بلاش الملامة”.