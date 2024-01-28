الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمطروح

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لليوم الثاني على التوالي استمرار جهود المحافظة في تنفيذ الموجة ٢٢ في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضى أملاك الدولة تنفيذا لسلطة القانون ومنع التعدى عليها، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجالس المدن ومديرية أمن مطروح، وإدارات الأملاك ورصد من خلال مركزالسيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وادارة الأزمات بديوان عام المحافظة.  

 

وأوضح محافظ مطروح، أنه جارى متابعة تنفيذ الازالات لليوم الثانى في ثلاث مراكز شملت 16 قرارا لإزالة التعديات بمساحة إجمالية 2385متر، حيث تم متابعة تنفيذ 4 قرارات إزالة بمساحة 450 متر في مركز سيدي براني، وفي مركز الحمام تم تنفيذ 5 قرارات إزالة بمساحة إجمالية 1245 متر، وفي مركز مرسي مطروح، تم متابعة تنفيذ 7 قرارات إزالة بإجمالي مساحة 690 مترمربع .

 

وفى سياق اخر تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير عدد من المناطق بمحافظة مطروح للتيسير على المواطنين وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة. 

 

وأوضح العميد عمروعبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، أن مركزومدينة مرسى مطروح، قام من خلال أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023، بإنهاء أعمال رصف شوارع منطقة سواني التي نفذتها مديرية الطرق بالمحافظة، كما تم أعمال تركيب ودهان البلدورات والأرصفة.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
محافظ مطروح تنفيذا لسلطة القانون الأراضي الزراعية أملاك الدولة مطروح

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